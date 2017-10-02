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Barzani'den Kerkük'e süpriz ziyaret

ERBİL, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetim'inin Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumdan sonra ilk ziyaretini Kerkük'e yaptı

02 Ekim 2017 21:50

ERBİL, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetim\'inin Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumdan sonra ilk ziyaretini Kerkük\'e yaptı. Barzani, Kerkük\'te kentin güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanları ile bir araya geldi. 
Kuzey Irak\'ta 25 Eylül\'de yapılan bağımsızlık referandumundan sonra, Barzani referandumda en çok tartışılan yerlerin başında gelen Kerkük\'e süpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Kerkük\'te Barzani\'yi, Irak kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) 1\'inci Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda Bölgesel Yönetim Başkan Yardımcısı olan Kosret Resul ve diğer yetkililer karşıladı. 
Ziyareti kapsamında IKYB\'nin Kerkük teşkilatını ziyaret eden Mesut Barzani burada Kerkük\'ün güvenliğini sağlayan Peşmerge komutanları ile bir araya geldi.

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