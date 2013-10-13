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Dünya

Barzani'den El-Kaide'ye gözdağı: Suriye'de de vururuz

29 Eylül'de Erbil'de düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, saldırının sorumluluğunu Suriye'de de etkin olan El Kaide üstlendi

13 Ekim 2013 21:28

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, El Kaide'yi uyardı. Barzani, "Nerede olursa olsun, El Kaide militanlarını vurmaya hazırız" dedi.
Görevlerinin Kürtleri korumak olduğunu belirten Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Suriye dahil her yerde "teröristleri vurmakta tereddüt etmeyeceklerini" söyledi. Suriye'deki Kürtler'in iç savaşa sürüklenmemeleri gerektiğini de belirten Barzani, "Kürtler çatışmada yer alan taraflara karşı aynı mesafede durmalı. Böylece hiç bir kazanım elde etmeyecekleri bir savaşa sürüklenmezler" dedi.
Kürt halkının kendi kaderini belirleme ve devlet olma hakkına sahip olduğunu da belirten Barzani, ancak bunun şiddet yoluyla olmaması gerektiğini söyledi. 
Barzani, "Çağ uzlaşma çağı, Kürt topluluklarının yaşadığı ülkelerle Kürtler arasındaki diyaloğa destek vermeliyiz" diye konuştu.

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