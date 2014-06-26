Barzani’den Ankara'ya 'güçlü destek' ziyareti



Barzani, Ankara temaslarında Kürt halkının Irak’ta şiddet ve çatışmadan uzak bir ortamda yaşamaya kararlı olduğuna vurgu yaparken, “Türkiye ile ekonomik ve siyasi işbirliğimizi geliştireceğiz” mesajı verdi. Ankara da Kürt yönetimiyle işbirliği içinde Irak’ta istikrarın yolunun açılmasından yana tavır koyuyor.

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’na baskın yapıp, 49 personeli rehin alan IŞİD’in rehineleri ne zaman serbest bırakacağına dair sorular büyüse de Ankara bir yandan rehine krizini çözmeye bir yandan da Irak’taki kaosun bitmesine uğraşıyor. Irak merkezli diplomasi trafiğinin odağında yer alan Ankara, Irak’ın Sünniler, Kürtler ve Şiiler olarak üçe bölüneceğine ilişkin seslerin yükseldiği bir ortamda Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Başbakanı Neçirvan Barzani’yi ağırladı. Günübirlik Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’la görüşüp Irak’ın geleceğini konuşan Barzani, Başbakan Tayyip Erdoğan’la da biraraya geldi.

Irak bölünecek mi?

Türk diplomatik yetkililer, “Her ne kadar Irak’ın bölüneceğine ilişkin kuvvetli senaryolar varsa da, Barzani’nin soğukkanlı bir şekilde Irak’ta olan biteni kendi gözüyle” Ankara’ya anlattığını söylüyor. IŞİD şiddetiyle Irak’ta başlayan çatışmanın bitmesinin "mümkün olmadığından" yakınan Barzani, merkezî hükümetin Başbakanı Nuri El-Maliki’yle işbirliği yapmanın da sözkonusu olmadığını dile getirdi. “Irak’ın bölünmesi kaçınılmaz” yorumunu da yapan Barzani’nin “Irak’ta her halk kendi siyasi geleceğini belirleme hakkına sahiptir. Kürtlerin de bu yönde atacakları adımlara Türkiye’nin tam destek vereceğini bilmek bizim için sevindiricidir” mesajını da dile getirdiği öğrenildi.

Barzani’nin Ankara temaslarına ilişkin bilgi veren Başbakanlık kaynakları da, Türkiye’nin Irak’ta "milli mutabakat hükümetinin" kurulmasını istediğini ve bunun da Başbakan tarafından Barzani’ye aktarıldığını dile getirdiler. Irak’ta farklı gruplar arasında bir anlaşma sözkonusu değilken böylesi bir hükümet kurulması zor görünse de, Türkiye Irak’taki tüm gruplara “Zaman, birlik zamanıdır” çağrısını ısrarla yineleyecek. Ancak, Türk diplomatik ve siyasi kaynakların dikkat çektiği bir nokta daha var ki, onu da şöyle özetliyorlar:

“İç savaştan yılmış Irak halkı, yeni bir değişim ve dönüşüme doğru hızla ilerlemektedir. Bu değişim ve dönüşüm, her ne kadar ‘Irak bölünüyor’ gibi basit bir cümleye indirgense de, Irak halkı kendi siyasi geleceğine karar verme aşamasındadır. Bu aşamada bölge ülkeleri ile uluslararası camianın yapması gereken, Irak halkına tam destek vermektir.”

Barzani’den yardım sözü

Kürt bölgesindeki petrolü Türkiye üzerinden dünya piyasalarına sevk ederek bağımsızlık yolunda büyük bir adım atan Irak Kürt Yönetimi, Ankara ile enerji alanındaki işbirliğini önümüzdeki dönemde daha da güçlendirecek. Enerji Bakanı Taner Yıldız’la "enerjik işbirliğinin" ayrıntılarını değerlendiren Barzani’nin, IŞİD’in elindeki Türk rehinelerin kurtarılması konusunda da Ankara ile işbirliğini sürdüreceği mesajı da verdiği belirtiliyor. IŞİD’le ilgili sorunu “Saddam döneminin kalıntıları IŞİD saflarında ve çoğu da halkın içinde” sözleriyle dile getirdiği öğrenilen Barzani’nin, Türkiye’deki çözüm sürecini de yakından takip ettiği ve gelişmeleri "olumlu" bulduğu dile getiriliyor.

Herkesle yakın temas

AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte Irak’ta Kürt yönetimiyle işbirliğini geliştiren ve ortak projeleriyle dikkat çeken Ankara'nın, Irak’ta çatışma ortamının sakinleşmesi için Kürt yönetiminin yanısıra diğer gruplarla da temasını artıracağı belirtiliyor. Bu doğrultuda, tıpkı Barzani ile temasta olduğu gibi Irak’ta merkezî hükümet dahil diğer gruplarla Ankara’nın teması yoğunlaşacak. Bu temaslara Amerikan yönetiminin de destek verdiği kaydediliyor.

Öte yandan Türkiye’nin Irak’a yardımları sürerken, Dışişleri Bakanlığı, IŞİD’in elindeki 31 tır şoförünün aileleriyle de özel olarak ilgileniyor. Şoförlerin aileleriyle biraraya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, şoförlerin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin bilgi paylaştı. Şoförlerin serbest kalması için gereken her şeyin yapıldığı konusunda ailelere güvence veren Koru, Türkiye’nin Irak’a yardımlarının da kesintisiz süreceğini söylüyor.