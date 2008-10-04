T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Barzani yönetimi saldırıyı kınadı

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkilisi Cebbar Yaver, IKDP olarak Aktütün Karakolu'na yapılan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

04 Ekim 2008 03:00


Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkilisi Cebbar Yaver, IKDP olarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Aktütün Karakolu'na yapılan saldırıyı kınadıklarını açıkladı. 
Yaver, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde bulunan Aktütün Jandarma Sınır Bölüğüne PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 15 Türk askerinin yaşamını yitirdiğini öğrendiklerini belirtti. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve şiddetle sorunların çözülemeyeceğini
kaydeden Yaver şunları söyledi:
"IKDP olarak olayı kınıyoruz. Biz insanların ölmesini istemiyoruz. Sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız. Bu saldırı bizim sınırlarımızın dışında olmuştur. Bu konuda bizim bir şey yapmamız mümkün değildir. Orası insansız dediğimiz kontrolsüz bölgedir."

Türkiye yasta

Sınır ötesi harekata destek

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24