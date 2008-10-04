Barzani yönetimi saldırıyı kınadı

Türkiye yasta

Sınır ötesi harekata destek

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkilisi Cebbar Yaver, IKDP olarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Aktütün Karakolu'na yapılan saldırıyı kınadıklarını açıkladı.Yaver, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde bulunan Aktütün Jandarma Sınır Bölüğüne PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda 15 Türk askerinin yaşamını yitirdiğini öğrendiklerini belirtti. Olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve şiddetle sorunların çözülemeyeceğinikaydeden Yaver şunları söyledi:"IKDP olarak olayı kınıyoruz. Biz insanların ölmesini istemiyoruz. Sorunların diyalogla çözülmesinden yanayız. Bu saldırı bizim sınırlarımızın dışında olmuştur. Bu konuda bizim bir şey yapmamız mümkün değildir. Orası insansız dediğimiz kontrolsüz bölgedir."