Barzani: Yaptığım her şeyi Kürdistan’ın bağımsızlığı için yaptım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 25 Eylül 2017’de bağımsızlık referandumuna gidiyor. Bölgesel yönetim, referandumun ardından 6 Kasım’da da başkanlık ve parlamento seçimlerine gidecek. IKBY Başkanı Mesud Barzani, referandum öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Barzani, “Yaptığım her şeyi Kürdistan’ın bağımsızlığı uğruna yaptım” dedi.

Rûdaw’da yer alan habere göre Barzani Foreign Policy dergisine söyleşi verdi. Barzani, “Irak Başbakanı’na referandumun Kürdistan Bölgesi halkının yasal hakkı olduğunu söyledim. Referandumdan sonra da sonuç üzerine barışçıl görüşmelerde bulunmak istiyoruz” dedi.

Referandumun bağımsızlık için yapılacağı vurgusunda bulunan Barzani, buna halkın karar vereceğini belirtti.

Barzani, referandumla ilgili görüş farklılıklarına ilişkin şunları söyledi:

“Referandum, Kürdistan Bölgesi halkının bütününü ilgilendiren bir konudur. Bu yüzden konu tüm parti ve siyasi anlaşmazılıkların üstündedir. Nitekim Kürdistan Bölgesi halkının büyük çoğunluğu referandumun yapılmasından yana.”

Referandum tarihinin belirlenmesi hakkında da Barzani, “Daha önce birçok kez referandumu yapmak istedik fakat durum elverişli değildi. Ancak bu konuyu daha fazla ertelememiz Üstelik halkın geleceği üzerinde kötü sonuçları olacaktır. Bu yüzden referandum için en uygun zaman şimdidir” diye konuştu.

"Erteleyemeyiz"

Referandumun, IKBY'de mevcut bazı sorunlar olmasına rağmen yapılacağı yönündeki soruya da Barzani şu yanıtı verdi:

“Bütün sorunların çözülmesini bekleyemeyiz. Çünkü bu gerçekleşmez. Diğer ülkeler de bu adımları attığında aynı sorunları vardı. Bu konuyu erteleyemeyiz çünkü bu diğer sorunlardan daha büyüktür. Önce referandumu yapacağız. Daha sonra da Kürdistan’ın bağımsızlığı için diğer sorunları çözeriz.”

“O bayrağın gölgesine doğdum”

Başkan Barzani, “Kürtlerin bağımsızlığı sizin mirasınız için ne kadar önemli?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ben Kürdistan’ın bağımsızlığı için doğdum. Doğduğumda babam ve ailem ilk Kürdistan Cumhuriyeti'ni desteklemek için Barzan bölgesinden İran’ın Mahabad bölgesine gitmişti. Ben orada doğdum. 16 yaşındayken elime silah aldım. Bunun benim mirasım için ne anlama geldiğini düşünün; bütün hayatım Kürdistan’ın bağımsızlığı için geçti."

"Bağımsız Kürdistan bayrağı gölgesinde ölmek istiyorum"

"Kürt tarihindeki ilk Kürt Cumhuriyeti, Mahabad’daydı. Kürt bayrağını göndere çektiklerinde, ben o bayrağın gölgesine doğdum. Bağımsız bir Kürdistan’ın bayrağının gölgesinde ölmek istiyorum.”

Aday olmayacak

“Referandumdan sonra yapılacak olan seçimlerde tekrar aday olacak mısınız?” sorusuna ise Barzani, “Seçimde aday olmayacağım” yanıtını verdi.

Başkan Barzani, “Yaptığım her şeyi Kürdistan’ın bağımsızlığı uğruna yaptım” dedi.