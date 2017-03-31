Barzani: Yakın dönemde bağımsızlık için referanduma gideceğiz

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, Erbil'de temaslarda bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde, "Yakın dönemde bağımsızlık için referanduma gideceğiz" dedi.

Kürdistan24'te yer alan habere göre Barzani görüşmede, yapılması planlanan referanduma dair, “Yakın bir dönemde referandum yapılacak. Kürdistan halkının geleceğine dair vereceği karardan dünya da haberdar olacak” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de görüşmede, yüzbinlerce mülteciyi topraklarında ağırladığı için Barzani ve halkına teşekkür etti. Peşmerge güçlerine karşı güzel düşüncelerini ve saygısını dile getiren Guterres, “Dünya, kısıtlı silah ve imkanlarla IŞİD teröristlerini püskürten Peşmerge ve Kürdistan halkını saygı ile izlemektedir” dedi.

Uluslararası toplumun büyük bir mülteci nüfusa ev sahipliği yapan IKBY’ye yeterli desteği sunmadığını dile getiren Guterres, Dünyanın Mülteciler konusunda IKBY ile dayanışması için çaba göstereceğini ifade etti.

Guterres, Birleşmiş Milletlerin Irak ve IKBY ile tüm meselelerde, özellikle de IŞİD bitirilmesi hususunda tam bir dayanışma içerisinde olmaya hazır olduğunu, mültecilere yardımların tamamen insani bir görev olarak yerine getirileceğini dile getirdi.

"IŞİD efsanesinin Peşmerge tarafından bozguna uğratılması onur vesilesidir"

Görüşme esnasında Başkan Barzani, peşmergenin IŞİD ile mücadelesine değindi. Barzani, “IŞİD efsanesinin Peşmerge tarafından bozguna uğratılması onur vesilesidir” dedi.

Uluslararası Koalisyon güçlerine ve BM’ye desteklerinden ötürü teşekkürlerini sunan Barzani, Irak güçleri ile Peşmerge arasında güvenlik ve savunma alanlarında iyi bir uyum ile büyük başarılar elde edildiğini dile getirdi.