Barzani ve Yıldız'dan Irak'ın bütünlüğüne vurgu

Türkiye ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kuzey Irak petrolleri için yapılan anlaşmaların ardından Irak Merkezi Yönetimi'nin tepkileri dikkate alınmış görünüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ve Enerji Bakanı Taner Yıldız'dan Bağdat'ın da sürece dahil olabileceği mesajları gelmeye devam ediyor.

Neçirvan Barzani, "bugün bizim Türkiye ile yapmış olduğumuz enerji anlaşmaları, yeni Irak'ın başlangıcı demektir ve hiç bir korkuya yer yoktur. Yaptıklarımız tüm tartışmalar ve görüşmeler yasal zeminde gerçekleşmektedir" diyerek Irak Anayası'na vurgu yaptı. Wall Street Journal'da yer alan habere göre,Barzani, Kürdistan-Irak Petrol ve Gaz Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, kendi petrollerini ihraç etmek için son iki yıldır Türkiye ile görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, "Yasal zeminde Irak vatandaşı olarak elimize geçen kazanımları değerlendirmenin peşindeyiz. Samimi bir şekilde dile getiriyorum ki tüm çalışmalarımızın bir sonucu olacaktır. İki bölge arasındaki tartışmaların bir sonuca varması için buradan çağrı yapıyoruz. Denetim ve kontrol için üçüncü bir tarafın araya girebilir" diye konuştu.

Enerji Bakanı Taner Yıldız da 'Tabiki Kuzey Irak bölgesi'yle bir anlaşmaya vardık. Ancak bu anlaşma üçlü bir mekanizmaya dönüşebilir. Türkiye olarak bu konuda cok dikkatli ve saygılı bir yol izlemeye çalışıyoruz" diyerek Irak Merkezi Yönetimi'nin anlaşmanın dışında tutulmayacağı konusunda mesaj verdi.

Bu mesaj, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak Başbakanı Şehristani ve Petrol Bakanı Luaibi görüşmesinin ardından yapılan ortak basın açıklamasında da kendisini gösterdi. Üç bakanın ortak açıklamasında şu cümleler kullanıldı:

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden Türkiye'ye petrolün ticari ihracatı için Irak Merkezi Hükümetinin de rızasını almayı ve bütün tarafların yararına olacak üçlü bir işbirliği planı başlatmayı arzuluyoruz."

Türkiye ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Kuzey Irak petrollerinin ile ilgili yapılan anlaşmalar, Irak Merkezi Yönetimi'nin tepkisi çekmişti. Merkezi Yönetim Bağdat'ın dahil olmadığı bu anlaşmaların Irak Anayasası'na aykırı olduğunu belirtmişti.

Barzani: Irak'a bağlıyız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de Erbil'de yaptığı konuşmada, ''Biz bu konuda kararlıyız ve Irak Anayasası'na bağlıyız'' diyerek konunun önemini ortaya koydu.Barzani şöyle konuştu:

"Kürdistan'ın giderlerini karşılayabilmesi için şu anda 30 milyar dolara ihtiyacı vardır. Ortak çıkarlarımız olan petrol gelirlerini adil bir şekilde elde etmek gerekmektedir. Irak Anayasası'nın 112. maddesine göre Irak hükümetiyle petrol anlaşmaları yapmaktayız. Ama ne yazık ki şu ana kadar Irak hükümetinin yapmış olduğu siyaset, merkezi bir zihniyettir. Herkes tarafından çok iyi bilinmesi gerekir ki, biz bu konuda çok kararlıyız ve Irak Anayasası'na bağlıyız. Yeni bir Irak için Bağdat nezdinde elimizden geleni yapacağız."

Neçirvan Barzani, ''Herkes, açık ve net olarak bilmelidir ki, Kürt halkı ve Kürdistan kendi kararını vermiştir ve geri adım atamaz. İleriye doğru adımlarını atacak. Bizim siyasi başarımız, inandığımız politikayı uygulamaktır. Irak'ta Demokratik Federal Anayasası'na bağlı bir ülke yaratmak istiyoruz'' diye konuştu."

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