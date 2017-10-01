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"Barzani ve İbadi Paris'te bir araya gelecek" iddiası

Arabuluculuk teklifini Fransız filozof ve yazar Henry Levy'in yaptığı belirtildi

01 Ekim 2017 16:22

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra bölgesel yönetimin Başkanı Mesud Barzani ve Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimiyle Paris'te bir araya gelecekleri iddia edildi. 

DHA'da yer alan habere göre, Irak Bölgesel Kürt Yönetimine yakın internet sitelerinde yer alan habere göre, Mesud Barzani ve Irak Başbakanı Haydar İbadi, Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un arabuluculuğunda bir araya geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, referandum sonrası gerilen Bağdat-Erbil ilişkilerinde arabuluculuk teklifine her iki taraftan olumlu yanıt geldiği, Irak Başbakanı Haydar İbadi, yazılı bir açıklama yaparak Macron’un arabulucuk teklifini ve Paris’e davetini kabul ettiklerini açıkladığı belirtildi. Macron’un, Fransa’nın arabuluculuk teklifini ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy aracılığıyla Mesud Barzani’ye ilettiği Başkan Barzani’nin de teklife sıcak baktığı belirtildi. 

Irak bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'ye Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un arabuluculuk teklifini ileten ünlü Fransız filozof ve yazar Henry Levy, referandumdan sonra Erbil'de Barzani ile ilk görüşen kişi olduğu belirtildi.

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