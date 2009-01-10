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Dünya

Barzani Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Kuzey Irak yönetimi, Türkiye ile İran’ın PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarında sivillerin zarar gördüğünü iddia ediyor

10 Ocak 2009 02:00

Kuzey Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi, Türkiye ile İran’ın PKK’lı teröristlere yönelik operasyonlarından sivillerin zarar gördüğünü öne sürerek Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimlerde bulunacağını bildirdi.

Bölgesel Kürt Hükümeti’nin BM temsilcisi Dindar Zebari, Bölgesel Kürt yönetiminin Başkanı ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani’ye bağlı Zagros TV'ye yaptığı açıklamada, PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlardan sivillerin zarar gördüğünü öne sürdü.

Zebari, “BM’nin, Kürt bölgesine yönelik hava operasyonlarına karşı tavır alması için geçen yıldan beri siyasi düzeydeki yoğun girişimlerde bulunuyoruz” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nin Irak ile ilgili 1830 ve 1770 sayılı kararlarına göre, BM’nin Irak’ın sınırlarındaki bazı bölgeleri bombalayan Türkiye ve İran’a karşı tavrı olması gerektiğini ileri süren Zebari, “BM, geçen yıl resmi olarak bu operasyonları kınamıştı.

Sürekli olarak, BM’nin operasyonları kınamaya devam etmesine çalışıyoruz. BM, özellikle İran’ın operasyonlarına karşı ‘esnek’ politika izliyor. BM İran’a karşı sert siyasi yaptırımlar için baskı yapması geriyor” dedi.

Zebari, BM'ye bağlı insani yardım örgütlerinin operasyon bölgesinden göç eden yöre halkına sürekli gıda, giyim ve ilaç yardımı yaptığını, bunların durumuna ilişkin New York ve Bağdat'taki merkezi hürümete raporlar gönderdiklerini ekledi.

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