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Barzani: Türkiye’nin uluslararası koalisyona katılması önemli ancak bu Kürtlerin aleyhine kullanılmamalıdır

Mesud Barzani Twitter üzerinden açıklama yaptı

29 Temmuz 2015 19:30

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Türkiye’nin uluslararası koalisyona katılması önemli bir adımdır ancak bu katılım Kürtlerin aleyhine kullanılmamalıdır" dedi.

Barzani'nin Twitter paylaştığı mesajlar şöyle:

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