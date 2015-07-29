Barzani: Türkiye’nin uluslararası koalisyona katılması önemli ancak bu Kürtlerin aleyhine kullanılmamalıdır

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda, "Türkiye’nin uluslararası koalisyona katılması önemli bir adımdır ancak bu katılım Kürtlerin aleyhine kullanılmamalıdır" dedi.

Barzani'nin Twitter paylaştığı mesajlar şöyle: