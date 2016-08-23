Barzani Türkiye'de; gündem Musul, Suriye ve 'FETÖ'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani, Türkiye'ye geldi. Uzun bir süredir Ankara’ya yapmak istediği, ancak bölgesel gündemin yoğunluğundan dolayı ertelemek zorunda kaldığı ziyareti bugün gerçekleştiriyor. Özellikle 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası seçilmiş hükümete desteğini açık bir şekilde dile getiren IKBY Başkanı'nın bu ziyarette desteğini bir kez de yüz yüze dillendirmiş olacağı belirtiliyor. Saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmeye başladı. Görüşme saat 20.00 civarında sona erdi.

Kürdistan 24'te yer alan habere göre, temaslarda15 Temmuz darbe girişimi, Fethullah Gülen cemaati, PKK ve çözüm süreci konularının yanı sıra Musul operasyonu ve IŞİD ile mücadele konularının da masaya yatırılması bekleniyor. Görüşmenin önemli gündem maddelerinden biri de Irak Kürdistanı’nda yapılması planlanan bağımsızlık referandumu.

Türkiye, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası Avrupa ve ABD’den beklediği desteği bulamazken, darbe girişimini ilk kınayanlardan biri Erbil olmuştu. Mesud Barzani ve Irak Kürdistanı Başbakanı Neçirvan Barzani darbe girişiminden birkaç saat sonra yaptıkları açıklamalarla, kalkışmayı sert bir şekilde kınamış ve seçilmiş Türkiye hükümetinin yanında olduklarını bildirmişlerdi.

Irak Kürdistanı Hükümeti daha sonra Türkiye’de darbe girişiminde bulunan Fethullah Gülen Cemaati’nin tüm okullarının Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanacağını açıklamış, ardından da cemaatin Irak imamı Nurettin Aytuğ ile darbe girişiminden sonra Zaho’ya kaçan firari emniyet müdürü Ahmet Duran Bitmez’i yakalayarak Türkiye’ye iade etmişti.

Musul operasyonunda Türkiye’nin rolü

Görüşülecek konulardan biri de yaklaşan geniş kapsamlı Musul operasyonunda Türkiye’nin oynayacağı rol. Musul il merkezinin çevresinde harekât başladı. Hedef, şehri güney, doğu ve kuzeyden kuşatarak Ekim ayında merkeze büyük operasyonu gerçekleştirmek ve IŞİD mensuplarının Rakka’ya kaçışını sağlamak. Peşmerge şehir merkezine girmeyecek, bu konuda Bağdat, Washington ve Ankara da hemfikir. Özellikle Ankara ve Washington, şehir merkezine Irak ordusu ve yerel güçlerin girmesini, Şii milislerin şehirden uzak tutulmasını istiyor.

Ancak çevreden kuşatma sırasında şehrin kuzeyinde aktif olacak olan Peşmerge, bu bölgelerde aldığı toprakları terk etmek istemiyor. Bugüne kadar ele geçirdiği Sincar gibi bölgelerden çekilmek istemeyen Peşmerge, operasyona devam etmesi halinde ele geçireceği topraklardan da çıkmayacağını söylüyor.

Washington’ın Erbil ve Bağdat ile görüşmelerinde üzerinde durduğu plan, merkez hükümete bağlı Irak Ordusu askerlerinin IKBY topraklarını kullanarak Musul’a girmesi yönünde. Erbil yönetimi ise bu plana sıcak bakmıyor. Kabul etmek için ‘daha fazla toprak’ gibi bazı şartlar öne sürüyor.

Operasyonda bir soru işareti de, Peşmerge’nin geniş kapsamlı operasyona katılması halinde Barzani’den mi yoksa Bağdat’a bağlı komutanlardan mı emir alacağı da bir başka tartışma noktası. Türkiye’nin bu noktada Peşmerge’ye sağladığı destek lojistik ve eğitim alanında sürüyor.

Operasyonun insani boyutu

Operasyonun stratejik planlamasında hesaba katılması gereken ve Türkiye’nin de önemli rol oynayacağı bir başka konu da; insani boyutu. Musul merkezindeki yaklaşık bir buçuk milyon kişinin, canlı kalkan olarak kullanılmamak ve çatışmalardan kaçmak için Türkiye sınırına akın etmesi bekleniyor. Bu konuda da Türkiye’nin verebileceği destek, bu kişilerin yerleştirileceği alanlar da Barzani’nin Ankara temaslarında görüşülecek.

Liderler, Kuzey Irak’ta üslenen PKK ile mücadelede işbirliğini de konuşacak.

Ankara’dan sonra Tahran’a gidecek

Barzani, Ankara’nın ardından önümüzdeki günlerde Tahran’a da bir ziyaret gerçekleştirecek. KDP’nin Dış İlişkiler Sorumlusu Hemin Hawrami, twitter hesabından davetin Tahran’dan geldiğini duyurdu.