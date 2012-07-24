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Dünya

Barzani: Suriyeli Kürtleri bölgeleri korumaları için eğitiyoruz

Barzani, Suriyeli Kürtlere, bölgelerini korumaları için eğitim verdiklerini açıkladı

24 Temmuz 2012 13:31

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani ilk kez, "Suriyeden kaçan Kürt gençleri eğitiyoruz" açıklamasında bulundu. Kürt lider El Cezire'ye verdiği röportajda "Henüz bu kişileri Suriyeye göndermedik ancak ordu çekilir ve güvenlik boşluğu olursa niyet onları konuşlandırmak" dedi.

Suriyeli Kürt grupları 2 hafta önce Erbil'de uzlaştıran bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani, El Cezire televizyonuna konuştu. Barzani, Suriyeli Kürtlere, bölgelerini korumaları için eğitim verdiklerini açıkladı. Barzani, Suriye ordusundan kaçan  kaçan Kürt gençleri, ordunun çekilmesi halinde Kürt bölgelerinde ortaya çıkacak güvenlik boşluğunu doldurmaları için eğittiklerini söyledi.

Mesud Barzani, "Onları Suriye'ye geri göndermedik. Hala buradalar. Eğer, Yüksek Komite gönderilmelerini uygun görürse giderler. Ancak uygun görülmezse, durumun düzelmesini bekleyecekler. Neticede bu insanlar o bölgelerde yaşıyorlar ve geri dönecekler elbet" diye konuştu.

Kürt bölgesinde bir eğitim kampı bulunduğunu ilk kez açıklayan Barzani, silahlı muhalif grup Özgür Suriye Ordusu ile 16 Kürt grubu aynı çatı altında toplayan Kürt Ulusal Konseyinin Erbil'de biraraya geldiğini de belirtti. Barzani, "En iyi ve en büyük sağladığımız destek, birlik olmaktır ve bunda da başarılı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kürt grupların Suriye'deki Kürt bölgelerini ele geçirme mücadelesi ise haftasonu başladı. Kobani, Afrin ve Derik bölgeleri Suriyeli Kürtlerin denetiminde. Bu bölgelerin kontrolünü ise herhangi bir çatışma olmaksızın ele geçirdiklerini ve şimdi de hedefte Kamışlı kenti olduğunu açıkladılar.

Kürt ittifakı, Mardin'in karşısındaki Amude ve stratejik önemdeki Nusaybin'den Suriye'ye açılan bu kentte de denetimi sağlama hazırlığında.

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