Barzani seçim tarihini açıkladı: 25 Temmuz

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani, bölgede milletvekili seçimlerinin 25 temmuzda yapılacağını açıkladı.



Barzani, halkı oy kullanmaya çağırdı ve seçimlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesine çalışacaklarını, yabancı gözlemcilerin de bölgede görev yapmasını istediklerini belirtti.



Bugün Erbil'de yaptığı açıklamada, Türkiye ve diğer komşularla iyi ilişkilerini sürdürdüklerine işaret eden Barzani, petrol konusuna da değindi ve günlük 100 bin varil ham petrol üretim kapasitesine ulaştıklarını kaydetti.



Irak'taki merkezi hükümet, kuzeydeki yönetimin petrol ihraç etmesine izin vermiyor. Bu konuda anlaşmazlık sürerken, Barzani, petrol ihracatına hakları olduğunu ileri sürdü. Barzani, Irak'ın Türkiye üzerinden petrol ihraç ettiği boru hattına petrol vermek istediklerini, buna hazır olduklarını kaydetti.



