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Dünya
Deutsche Welle

Barzani: Referanduma alternatif yok

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumuna alternatif sunması için Salı günü 72 saat süre verdiği Bağdat yönetiminden henüz herhangi bir teklif almadığını söyledi.

20 Eylül 2017 23:49

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna günler kala Mesud Barzani'den yeni bir açıklama geldi.

Kuzey Irak'taki Süleymaniye vilayetinde düzenlenen bağımsızlık yanlısı bir mitingde konuşan Barzani, "Maalesef referandumun yerine önerilen hiçbir alternatif yok" dedi.

Bağdat yönetimine salı günü, kendisine alternatif bir plan sunması için üç gün süre tanıyan Barzani, mitingde yaptığı konuşmada, "Referandum kutsal bir amaca ulaşmak için yapılacak. Bu da bağımsızlık" ifadesini kullandı.

Irak'tan ayrılma şartlarını ele almak için Bağdat'la "ciddi görüşmeler" gerçekleştirmeye hazır olduklarını ifade eden Barzani, söz konusu müzakerelerin iki yıl sürebileceğini sözlerine ekledi.

Barzani'nin 72 saat süre verdiği Bağdat, anayasaya aykırı olarak tanımladığı referandum girişimini defaatle kınamıştı. Irak Başbakanı Haydar İbadi de Barzani'ye referandum planını rafa kaldırması ve petrol gelirleri ile ihtilaflı topraklar nedeniyle yaşanan sorunların müzakere edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Irak Yüksek Mahkemesi ise pazartesi günü, IKBY'nin referandum kararını askıya almıştı.

Suudi Arabistan'dan Barzani'ye çağrı

Ankara, Tahran ve Şam'ın şiddetle karşı çıktığı referandumun gerçekleştirilmemesi için çağrıda bulunan ülkelere Suudi Arabistan da katıldı.

Reuters'ın haberine göre, Suudi hükümetinden bir yetkili, Irak ve bölgede yeni "krizler" yaşanmaması için bağımsızlık referandumundan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Barzani'ye bu doğrultuda çağrıda bulunan Suudi yetkili, Kürt liderden "hikmet ve tecrübesini" kullanmasını istedi.

Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke de referandum kararının askıya alınması için Barzani'ye baskı yapıyor. Barzani, BM, ABD ve İngiltere'den yetkililerin geçen hafta Erbil'de sundukları alternatif bir planı reddetmişti. Planın içeriği kamuoyuna açıklanmamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP,CÖ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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