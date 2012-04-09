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Dünya

Barzani: Maliki'yi başbakan olarak tanımayacağız

Mesud Barzani, Irak Başbakanı Maliki'yi diktatörlükle suçladı

09 Nisan 2012 18:20

Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani, Irak Başbakanı Maliki'yi diktatörlükle suçladı. Tüm liderlerin katılacağı bir toplantı talebinde bulunacağını belirten Barzani, "Maliki katılmazsa, onu artık başbakan olarak tanımayacağız" dedi.
 
Londra'da yayımlanan El-Hayat gazetesine açıklama yapan Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin lideri Mesud Barzani, "Irak diktatörlüğe doğru sürükleniyor. Devletin bütün kurumlarında tekleşme var. Başka herkes ötekileştiriliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin bütün yetkileri elinde toplama çabası içinde olduğunu savunan Barzani, Irak'ın diktatörlük dönemine geri döndüğünü savundu.

Irak'ta bütün siyasi grupların Saddam Hüseyin diktatörlüğüne karşı mücadele ettiğini hatırlatan Barzani, "Gelinen noktada yetkilerin bir kişinin elinde toplanması kabul edilebilir değil" şeklinde konuştu.

Irak'a döndüğünde Iraklı liderlerin hepsinin katılacağı bir toplantı düzenleyeceğini belirten Barzani, "Bu toplantıda Irak'ın bütün sorunları açıkça ele alınacak. Toplantıya Nuri el-Maliki'nin katılmaması durumunda, onu Irak hükümetinin başbakanı olarak tanımayacağız" dedi


'Kendisi tutuklamadı benden istiyor'


Irak hükümetinin hakkında tutuklama emri çıkarttığı Sünni Cumhurbaşkanı yardımcısı Tarık Haşimi'nin durumunu da değerlendiren Mesud Barzani, "Madem Maliki'nin elinde Haşimi'nin suçlu olduğuna dair belgeler vardı, neden Bağdat'tan çıkmasına müsaade etti? Sonra da benden tutuklamamı istiyorlar" diye konuştu.

Mesud Barzani, geçtiğimiz hafta ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'le görüşmüştü.

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