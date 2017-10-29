Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, "Kerkük'te meydana gelen büyük bir ihanetti" dedi.

Barzani, Irak ordusu ve Heşdi Şabi güçlerinin ABD'nin gözleri önünde ve onların silahlarıyla Kürdistan’a saldırdığını söyleyerek, “ABD buna neden sessiz kaldı?” diye sordu.

Parlamentoda görüntülü mesaj yayınlayan Barzani, “Kerkük için iyi bir hazırlık yapmıştık. Maalesef 16 Ekim gecesi bu büyük ihanet gerçekleşti. 16 Ekim gecesi, peşmerge ve halkımıza zehirli bir hançer sapladılar” diye konuştu.

Kerkük'te yaşananlara değinen Barzani şöyle devam etti:

"16 Ekim gecesi Kerkük'te meydana gelen büyük bir ihanetti. Kerkük teslim edildi ve zehirli bir hançer hem halkımız hem de peşmergenin sırtına vuruldu. Bu ihanetle referanduma 'evet' diyen 3 milyon insanın iradesi zor bir sürece sokuldu ve durum zorlaştı. Bu ihanet olmasaydı durum çok daha farklı olacaktı. Kerkük ve diğer bölgelerin korunması için daha önce çok iyi bir hazırlık yapmıştık çünkü saldırı planı masadaydı. Ancak bu ihanet hem Peşmerge hem de halkın moralini düşürdü ve istenilen savunma yapılamadı. Kürtlerin haklarını tanıma gibi bir anlayışa sahip değiller. Federalizme de inançları yok. Referandumu sadece bahane edip saldırmak istediler. Bu gelişmelerin hepsi daha önce proglamlanmıştı."

Peşmerge'ye saldıran Haşdi Şabi güçlerinin ABD yapımı silahlar kullandığını savunan Barzani, "Tuhaf olan şey, ABD'nin terörist ilan ettikleri kişilerin Abraham tanklarına binip Kürtlere saldırmalarına seyirci kalması. Burada bir sorun var. 'Acaba ABD buna neden sessiz kaldı?" diye konuştu.

Referandum öncesinde Kerkük ve tartışmalı bölgelere askeri operasyonun düzenleneceği sinyallerini aldıklarını dile getiren Barzani, "Referandum öncesi birçok defa söylemiştim. 'Bize çok baskıda bulunacaklar.' Çünkü bağımsızlık bedel ister" dedi.

Mevcut durumun geçici olduğunu ve böyle kalmayacağına da değinen Barzani, "Sonuna kadar savaşmaya hazırız. İrademizin kırılmasına izin vermeyip, ölümü tercih edeceğiz." şeklinde konuştu.