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Dünya

Barzani: Büyük baskı yapacağız ERBİL (A.A)

30 Kasım 2011 23:06

-Barzani: Büyük baskı yapacağız ERBİL (A.A) - 30.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetiminin başkanı Mesud Barzani, terör örgütüyle bağlantı halinde olduklarını ve saldırılarını durdurması için en büyük baskıyı yapacaklarını söyledi. Barzani, ''terör örgütünün saldırılarının Kürt halkının geleceğiyle oynadığını'' ifade ederek, şu an saldırı zamanı olmadığını, barışçıl ve demokratik yollarla mücadelenin amaçlanması gerektiğini, çözümün bu olduğunu söyledi. Barzani, durumun kötüye gitmesi halinde İran sınırına yerel Peşmerge güçlerini göndermeyi düşünebileceklerini de vurguladı. Kerkük'ün durumunu da değinen Barzani, Amerikan askerlerinin gelecek ay Irak'tan çekilmelerinin Kerkük'teki güvenliği etkilemeyeceğini belirterek, Bağdat'ın Kerkük'ün akıbetiyle ilgili karar vermeyi ertelemesinin ''tehlikeli'' sonuçlara yola açabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin 13 bin askerini çekmesinin ardından ülkede güvenliğin kötüye gitmesini engellemek için merkezi hükümetle çalışmaya hazır olduklarını bildiren Barzani, Amerikan askerlerinin çekilmesinin Kürt bölgesindeki güvenliğe herhangi bir etkisinin olmayacağını, çünkü kendi bölgelerinde halihazırda Amerikan askerinin bulunmadığını ifade etti. Barzani, Irak'ın geri kalanı için ise durumun ''kaygı verici'' olduğunu ileri sürdü. Barzani, hükümetinin Kerkük'ün geleceğiyle ilgili oylama yapılması taleplerinde ısrar edeceklerini belirterek, Kerkük'ün Kürt bölgesi olduğu iddialarını da yineledi.

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