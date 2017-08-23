Barzani: Bağımsızlık referandumunu ertelemeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumu öncesinde Irak'ı ziyaret ederek Bağdat ve Erbil'de temaslarda bulundu.

Mattis ilk olarak Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile görüştü. Bağdat'tan yapılan açıklamada Mattis'in, IŞİD’e karşı mücadelede ve Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda ABD'nin desteğini bir kez daha vurguladığı belirtildi.

Mattis daha sonra IKBY Başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya geldi. ABD, bağımsızlık referandumu planlarına, “doğru zamanlama” olmadığı gerekçesiyle sıcak bakmıyor.

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk bağımsızlık referandumunun, IŞİD'e karşı mücadeleyi sekteye uğratacağı gerekçesiyle, zamanlamasını doğru bulmadıklarını ve olası bir referanduma sıcak bakmadıklarını açıklamıştı.

Barzani: Bağdat'ın zihniyeti değişmedi

Erbil'den yayın yapan Rudaw televizyonunun haberine göre, Barzani referandumun "Kürtlerin kendi iyilikleri için” ertelenmeyeceğini belirterek, "Bağdat'ın referandumu onaylamasını beklemek tehlikelidir. Kürtler Bağdat ile yeni bir sayfa açma kararı aldı, ama Bağdat yönetiminin zihniyeti değişmedi" dedi.

Barzani, Irak Anayasası’nın, "kendi kaderini tayin etme hakkı” verdiğini de söyledi.

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, IKBY’deki bağımsızlık referandumu planlarına karşı çıkarak, Kürtler dahil birçok kesimle görüşmeler yapıyor.

ABD Savunma Bakanı Mattis'in bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Türk hükümetiyle temaslarda bulunmak üzere çarşamba günü Ankara'ya gitmesi bekleniyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da çarşamba günü Irak'a gideceği açıklandı. Çavuşoğlu'nun Irak'ta görüşeceği isimler arasında Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan Haydar El İbadi, Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ve IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin de olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IKBY'deki bağımsızlık referandumu yapılmasına karşı olduğunu açıklamıştı. Erdoğan, "Barzani ve Kürt Bölgesel Yönetimi'nin buna henüz hazır olmadığını ve bunun Irak'ın bütünlüğüne aykırı bir adım olduğunu" savunmuştu.

Telafer operasyonunda aşama kaydedildi

Irak ordusu, Şii Haşdi Şabi milisleri ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’ın Telafer kentine başlattığı operasyonda, ilk üç ilçeyi IŞİD'den geri aldığı bildirildi.

2014 yılından bu yana IŞİD örgütünün kontrolünde bulunan Telafer kentine yönelik başlatılan operasyonda, şiddetli çatışmaların sürdüğü açıklandı. Haşdi Şabi milislerinin ( Halk Seferberlik Güçleri ) bir sözcüsü, kentin birkaç hafta içinde tamamen geri alınabileceğini belirtti.

Telafer kenti IŞİD örgütünün Irak’ta kontrolü altında tuttuğu son birkaç kentten biri. IŞİD'den geri alınan Musul’un 70 kilometre batısında yer alan kentte IŞİD işgalinden önce hem Şiilerin hem Sünnilerin yaşadığı Türkmen ağırlıklı yaklaşık 200 bin nüfus bulunuyordu.

Koalisyon güçlerinin tahminlerine göre, kentte 10 bin ile 50 bin arasında sivil bulunurken, binlerce IŞİD militanının saklandığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği hali hazırda kentten yaklaşık bin 500 ailenin kaçarak yakınlardaki bir kampa sığındıkları bilgisini verdi. Yaklaşık 22 bine yakın kişinin sığınması için hazırlık yapıldığı belirtildi.

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DW/dpa/AFP/GA/BK