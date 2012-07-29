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Dünya

Barzani: Bağımsızlık mücadelesine gireriz

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, merkezi yönetime uyarılarda bulundu

29 Temmuz 2012 17:52

Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, merkezi hükümetten istediklerini alamamaları halinde bağımsızlık arayışına gireceklerini söyledi.
 
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, merkezi yönetime uyarılarda bulundu.

Mesud Barzani, Kürt bölgesinin Irak'ın geri kalanıyla birlikte perişan olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

"Halkımıza karşı tanklarla ağır silahların kullanılmasına tanıklık ettik" diyen Barzani, sorunları çözmek için hâlâ bu yönteme inanan zihniyetin var olduğunu vurguladı.

Kürt lider, "Bu yanlış bir yaklaşımdır. Irak'ın şimdi yaşadığı acı ve sorunların nedeni de bu zihniyettir" dedi.

Barzani, “Bağdat veya federal hükümetin bu yönteme başvurması durumunda geçmişte olduğu gibi şimdi de bunu engellemenin yollarını arayacaklarını” dile getirdi.

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