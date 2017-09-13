T24 LogoT24 Logo
Politika

Barzani: Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapacakları bağımsızlık referandumunun tüm halkın kararı olduğunu belirterek, "Hiçkimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek

13 Eylül 2017 20:49

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapacakları bağımsızlık referandumunun tüm halkın kararı olduğunu belirterek, \"Hiçkimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız\" dedi.
Irak Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül\'de yapacağı bağımsızlık referandumu kapsamında Akre ilçesinde düzenlenen şenlikte konuşan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, referandumla ilgili görüşlerini aktardı. Kürt sitelerinde yer alan habere göre Barzani, referandum kararının ulusal ve tarihi bir karar olduğunu, bütün çabalarına rağmen neden Irak\'la başarılı bir birliktelik yaşanmadığı sorusunu herkesin sorması gerektiğini belirterek, \"Çünkü Irak\'ta geçmiş akliyet söz konusudur. Irak ortaklık kabul edecek bir akliyete sahip değil. Referandumun ertelenmesini isteyenler kayda değer bir alternatif sunmuyor. Bunca acı ve kederin ardından Kürdistan halkı kendi kaderini tayin etmek istiyor\" dedi.
Mesut Barzani, 100 yıldır beklediklerini, kendilerine \"Bekleyin\" diyenlerin ajandasında hiçbir zaman doğru zaman olmadığını ifade ederek, \"Kürdistan halkının kaderini tayin etme vakti gelmiştir. Referandum tüm Kürdistan halkının kararıdır. Hiç kimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferit ASLANDİYARBAKIR DHA IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut BarzaniEylülBizBağımsızlığımızIrak Bölgesel KürtAkreBölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut BarzaniBarzaniIrakReferandumunBuncaKürdistanMesut

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24