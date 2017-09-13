Barzani: Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapacakları bağımsızlık referandumunun tüm halkın kararı olduğunu belirterek, \"Hiçkimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız\" dedi.

Irak Bölgesel Kürt yönetiminin 25 Eylül\'de yapacağı bağımsızlık referandumu kapsamında Akre ilçesinde düzenlenen şenlikte konuşan Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, referandumla ilgili görüşlerini aktardı. Kürt sitelerinde yer alan habere göre Barzani, referandum kararının ulusal ve tarihi bir karar olduğunu, bütün çabalarına rağmen neden Irak\'la başarılı bir birliktelik yaşanmadığı sorusunu herkesin sorması gerektiğini belirterek, \"Çünkü Irak\'ta geçmiş akliyet söz konusudur. Irak ortaklık kabul edecek bir akliyete sahip değil. Referandumun ertelenmesini isteyenler kayda değer bir alternatif sunmuyor. Bunca acı ve kederin ardından Kürdistan halkı kendi kaderini tayin etmek istiyor\" dedi.

Mesut Barzani, 100 yıldır beklediklerini, kendilerine \"Bekleyin\" diyenlerin ajandasında hiçbir zaman doğru zaman olmadığını ifade ederek, \"Kürdistan halkının kaderini tayin etme vakti gelmiştir. Referandum tüm Kürdistan halkının kararıdır. Hiç kimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız\" diye konuştu.



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