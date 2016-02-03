Barzani: Bağımsız devlet kurmak için izin isteyecek değiliz

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, bağımsızlık için referandum yapmanın en doğal hakları olduğunu söyleyerek, "Kürt milleti bağımsız devletlerini kurmak için kimseden izin isteyecek değil" dedi.

Bölgeden yayın yapan Rudaw TV’nin haberine göre, Barzani, dün akşam yazılı bir açıklama yaptı. Barzani açıklamasında her milletin kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu vurgularken, şöyle dedi:

“Kürtler, kendileri bu işe kalkışmazlarsa başkaları hiçbir zaman bu hakkı onlara tanımayacaktır. Son günlerde bazı taraflar bağımsızlığa hazır olmadığımızı ve zeminin buna müsait olmadığını söylüyor. Ancak bilmeliler ki Kürt milletinin kaderini tayin etmesi için en doğru zaman bu zamandır.”

Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Barzani, açıklamasında, "Kim bir milletinin hakkının göz ardı edilmesini kabul eder ki?" diye sorduktan sonra bölgedeki yaşanan gelişmelere de değindi. Mesut Barzani, “Bu toprakların belli bir çizgisi var. Ancak, zorla uygulanan siyasi kararlar yüzünden 100 yıldır buralarda savaş ve huzursuzluk hâkim” diye devam etti.

“Halkımız geleceğini tayin etmelidir”

Mesut Barzani, Kürtler için bağımsızlık referandumu yapma zamanının gelip geçtiğini öne sürerken, şöyle devam etti:

“Referandum en doğal hakkımız ve Kürt milleti bağımsız devletlerini kurmak için kimseden izin isteyecek değil. Bu kadar kurban verdikten sonra onca mücadelenin ardından artık halkımız kendi geleceğini tayin etmelidir. Vatanına sadık her Kürdistanlı bu tarihi kararın arkasında olmalı ve bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için bizlere destek olmalıdır.”

Barzani açıklamasının son bölümünde, referandum için en uygun zamanı belirlemek ve bunu yapmak için kimseden izin isteyecek durumda olmadıklarını bildirirken, “Kürtler bu bölgede ve dünyada inkar edilebilecek bir millet değildir. Bu hakikat inkâr edildiği sürece bölgede huzur söz konusu olmayacaktır” dedi.