Barzani, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve BM temsilcileri ile görüştü (2)

\"DAHA İYİ ALTERNATİF KARŞILIĞINDA REFERANDUMU ERTELEMEYİ DÜŞÜNEBİLİRİZ\"

Duhok’un Zaho İlçesi\'nde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumuna destek etkinliğine katılan Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapılacak referandumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Duhok’ta bugün koalisyon heyetiyle yaptığı görüşmeye değinen Barzani, \"Daha iyi bir alternatif karışılığında referandumu erteleyemeyi düşünebiliriz. Daha iyi bir alternatif olmazsa, 25 Eylül’de sandığa gidip oy kullanacağız. Referandumun ertelenmesi için öneride bulundular. Kürdistan halkının haklarının yanında olduklarını ancak zamanın doğru olmadığını söylediler. Biz de kendilerine sadece daha iyi bir alternatif sunulması halinde referandumu ertelemeyi düşünebileceğimizi söyledik\" diye konuştu.