T24 LogoT24 Logo
Gündem

Barzani, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve BM temsilcileri ile görüştü (2)

"DAHA İYİ ALTERNATİF KARŞILIĞINDA REFERANDUMU ERTELEMEYİ DÜŞÜNEBİLİRİZ" Duhok’un Zaho İlçesi'nde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumuna destek etkinliğine katılan Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül'de yapılacak referandumla ilgili

15 Eylül 2017 01:01

\"DAHA İYİ ALTERNATİF KARŞILIĞINDA REFERANDUMU ERTELEMEYİ DÜŞÜNEBİLİRİZ\"
Duhok’un Zaho İlçesi\'nde bugün düzenlenen bağımsızlık referandumuna destek etkinliğine katılan Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, 25 Eylül\'de yapılacak referandumla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Duhok’ta bugün koalisyon heyetiyle yaptığı görüşmeye değinen Barzani, \"Daha iyi bir alternatif karışılığında referandumu erteleyemeyi düşünebiliriz. Daha iyi bir alternatif olmazsa, 25 Eylül’de sandığa gidip oy kullanacağız. Referandumun ertelenmesi için öneride bulundular. Kürdistan halkının haklarının yanında olduklarını ancak zamanın doğru olmadığını söylediler. Biz de kendilerine sadece daha iyi bir alternatif sunulması halinde referandumu ertelemeyi düşünebileceğimizi söyledik\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KARŞILIĞINDA REFERANDUMU ERTELEMEYİ DÜŞÜNEBİLİRİZ" Duhokun ZahoKürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut BarzaniEylülDuhoktaBarzaniDahaEylüldeReferandumunKürdistanBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24