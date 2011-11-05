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Dünya

Barzani: "Başbakan'ın açılım politikasını destekliyoruz'' İSTANBUL (A.A)

05 Kasım 2011 18:43

-Barzani: "Başbakan'ın açılım politikasını destekliyoruz'' İSTANBUL (A.A) - 05.11.2011 - Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, açılım ve iyileştirme politikalarını desteklediklerini söyledi. Mesud Barzani, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Barzani, bugün Başbakan Erdoğan, dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve diğer ilgili makamlarla yaptıkları görüşmelerin dostane ve değerli olduğunu söyledi. Erdoğan ile görüşmenin iyi ve başarılı bir görüşme olduğunu belirten Barzani, genel olarak bölgenin durumunu, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirterek, ''Görüşlerimiz çok yakın ve aynı düşünceleri paylaşıyorduk. Ekonomik konularda aynı görüşleri paylaştık. Sayın Başbakan'ın açılım politikasını ve iyileştirme politikasını destekliyoruz. Böyle bir politika hem Türkiye'ye hem de bölgeye katkı sağlayacaktır'' diye konuştu.

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