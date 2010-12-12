Barutsuz top mermisi rekor kırdı

T24 - Ses hızının 7 katına ulaşan merminin fırlatılışında barut veya başka bir yanıcı, patlayıcı madde kullanılmıyor.







ABD ordusu barut gibi patlayıcı veya yanıcı madde kullanmaksızın, sadece manyetik güçle itilerek fırlatılan geleceğin silahına kavuşuyor.

Sesten 7 kat hızlı ilerleyen yeni nesil top ve mermileri, başarılı geçen denemelerin ardından ABD donanmasının envanterine pek yakında yer alacak.

Wired dergisinin bildirdiğine göre savunma sanayisinde köklü değişikliğe neden olması beklenen “Railgun” 9 kiloluk aluminyum mermiyi saatte 9076 km hızla hedefe gönderebiliyor. Menzili ise 360 km. Tamamen elektromanyetik sisteme dayalı olarak mermisini atan Railgun kendisinden önceki ateşli silahlar gibi baruta ve yanıcı bir maddeye ihtiyaç duymuyor.

Naval Surface Warfare şirketinin geliştirdiği Railgun, güç kaynağı, mermisini bugüne kadar görülmemiş bir hız ve menzilde fırlatabilmesinin sırrı ise fırlatıldığı raylar üzerinde oluşturulan elektromanyetik dalganın itici kuvvetinde gizli. 2005 yılından bu yana 211 milyon dolar harcanarak geliştirilen silah karadaki ilk denemesini başarıyla yaptı.

Bu tip bir top, savaş gemisini düşmanın olası saldırısından koruyacak şekilde sadece çok uzağa ateş açma olanağı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda patlayıcı maddeyle dolu obüs veya füzelerle bundan böyle uğraşmak zorunda kalmayacak mürettebatın güvenlik koşullarını da iyileştiriyor.





