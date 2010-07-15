-BARUT: İLİŞKİLERİN DÜZELMESİ EN AZ 2 SENEYİ ALIR İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Ahmet Barut, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının ardından İsrail'den tarifeli seferler dışında Türkiye'ye turist taşıyan uçak kalkmadığını belirterek, ''Halklar arasında sürekli düşmanlık olmaz ama ilişkilerin düzelmesinin en az 2 seneyi alacağını tahmin ediyorum'' dedi. Türkiye Otelciler Federasyonunun (TÜROFED), Akbank'ın iş birliğiyle hazırladığı ''Turizm Raporu'' basın toplantısıyla açıklandı. Raporun ilk olması dolayısıyla eksiklikleri olabileceğini anlatan Barut, sonraki raporlarda başta istihdam olmak üzere daha detaylı verilerin yer alacağını söyledi. Türkiye'ye gelen turist sayısı arzu edilen seviyeye ulaşsa da gelirde aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını dile getiren Barut, ''Raporda, turist sayısında ilk aylardaki artışın birçok olumsuzluğa rağmen sürdüğü görülmektedir. İzlanda'da volkan patlaması sonucu olan kayıp, Antalya'da 13 Rus misafirin ölümüyle sonuçlanan kaza, Mavi Marmara kriziyle duran İsrail trafiği gibi gelişmelere rağmen bu rakamlara ulaşılabilmiştir. Yılın ilk 6 ayında yüzde 10'luk büyümenin, hala krizin bitmediğini göz önüne alırsak iyi bir rakam olduğunu düşünüyoruz'' diye konuştu. Akbank Genel Müdür Yardımcısı Ferda Besli de Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, 2010 yılı sonunda dünya turizminin 2009'a oranla yüzde 3 ila 4 arasında büyümesinin beklendiğini ifade etti. TÜROFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seçim Aydın da son yıllarda iç turizmin geliştiğini ifade ederek, Van'a bu yıl 100 bine yakın İranlı'nın gelmesinin beklendiğini söyledi. Aydın, ''Van'da yeni otel yatırımları var. Otellerin doluluk oranları da yüzde 90. Van'a her gün 20'ye yakın uçak kalkıyor. Van, İran'ın dünyaya açılan kapısı olacak. 2011'de 200 bin civarında turist ağırlayacak. Özalp sınır kapısından İran'ın içine doğru 100 kilometrelik bir yol problemi var. Van, bu çözülürse çok büyük bir taleple karşılaşacak'' diye konuştu. ''Turizm Raporu''na göre, yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı, ancak turizm geliri yüzde 1 düştü. Türkiye'de yeni havaalanlarının açılması ve hava yolu şirketlerinin iç hat seferlerini artırmasıyla hava trafiği de yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 25 arttı. Türkiye'de şu anda 45 havaalanı yolcu trafiğine sahne oluyor.