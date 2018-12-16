Bartu Küçükçağlayan: Sektörü trollüyorum

Senaryosunu Bartu Küçükçağlayan’ın yazdığı ve başrolünde de yine kendisinin oynadığı ‘Bartu Ben’ dizisi, Blu TV’de yayınlandı. 10 bölümlük hikâyede Küçükçağlayan, az ünlülük serüveniyle seyricisinin karşısına çıkıyor. Küçükçağlayan, kendisi kadar sektörü de “trollediğini” söylüyor.

BirGün’den Burak Abatay’a konuşan Küçükçağlayan’ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

Bartu Ben’de az ünlü hikâyesi izliyoruz. Az ünlü olmak ayıp bir şey gibi mi görülüyor? Dizi bunun eleştirisi mi?

Ayıp bir şey asla değil. Aslında o halkın kahramanını konumlandırdığı yer olarak kullandığım bir şey. Yoksa kimse ben az ünlüyüm diye yaşamıyor. Ünlülük zaten saçma bir şey. Neyle ünlü olduğun da saçma. Leonardo Da Vinci de ünlü ya… Ünlü hatta gitgide etrafta çoğalan da bir şey olduğu için o tanım biraz değişti. Oyuncuların da kafası karıştı biraz. Instagram’da daha fazla takipçileri olup ünlü olanları hor görmeye başlayan oyuncuları gözlemliyorum bir süredir. “Biz oyuncuyuz ama onların daha fazla takipçisi var. Onlar daha mı ünlü?” diye düşünüyorlar. Biraz da oradan ilgilendim ben. Ne kadar ünlü olursan ol, yanına biri geldi mi o değişiyor. Sen ünlüyüm diyorsun ama Yavuz Bingöl’le masada oturuyorsun, e o daha ünlü. Ama sonra Yavuz Bingöl’ün yanına atıyorum Recep Tayyip Erdoğan geliyor ama o daha ünlü oluyor… Ünlülük sanal bir mertebe aslında.

Diziyle beraber sektörü de trollüyor musunuz?

Evet, tabii.

Ne ölçüde?

Kendimi trollediğim kadar sektörü de trollüyorum. Sadece sektörü değil. Benim kuşağımın maruz kaldığı bir düzeni trollüyorum. Kasap olsaydım, bir kasabın hikâyesi üzerinden bunu anlatırım. Bir oyuncu olduğum için reflekslerim daha fazla sektör ve maruz kaldıklarım üzerine olduğu için oralarda geçti yolum.

Nelere maruz kalıyorsun?

Dizimde anlattığım şeyleri. Haha!

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