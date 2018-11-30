Bartu Küçükçağlayan: Her güzel şeyin bir sonu var, Ajda Pekkan dışında

Oyuncu ve şarkıcı Bartu Küçükçağlayan, Blu TV'de yayınlanan ve başrolünü üstlendiği 'Bartu Ben' dizisinin son bölümünün ardından Twitter'da, "her güzel şeyin bi sonu var... ajda pekkan dışında" paylaşımında bulundu.

Son bölümü dün (29 Kasım) yayınlanan 'Bartu Ben' dizisine dair, yayınlandığı platformda yer alan bilgiler şöyle:

"Bartu Ben; bir ‘az ünlü’nün, az daha ünlü olma hikayesini anlatıyor.

"Bir zamanlar reytingi bol dizilerde ve art-house sinema filmlerinde sık sık boy gösteren Bartu, birçok oyuncu için ciddi gelir ve kısa ömürlü şöhret kapısı olarak görülebilecek dizilerde oynamaktan bıkmıştır. Hızlı yaşadığı hayatı sebebiyle artık parası da kalmamıştır. Tam bu sırada karşısına oyuncu olmak isteyen kuzeni Gizmo ve senelerdir görmediği dayısı çıkar. Bir yandan dizilerde oynamadan hayatını kazanmanın bir yolunu arayacak olan Bartu, bir yandan da kim olduğunu ve ne istediğini bulmaya çalışacaktır.

"Masum, Binbir Gece, Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi izlenme rekorları kırmış diziler ve Çoğunluk, Kelebekler gibi ülkemizin sinema hafızasına kazınmış filmlerden tanıdığımız Bartu Küçükçağlayan, Bartu Ben’de bu kez karşımıza hem oyuncu, hem de senarist olarak çıkıyor.

"Bartu Ben dizisinin yönetmenlik koltuğundaysa usta sinemacı Tolga Karaçelik oturuyor."