Bartın'ın tarihi gün yüzüne çıkarılıyor

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN Üniversitesi(BÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, kentin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak amacıyla merkez ve ilçelerde arkeolojik yüzey araştırması çalışmalarına başladı.

BÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, kentin merkez ve ilçelerinde arkeolojik yüzey araştırması yapmak için ön hazırlıklarını tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle birlikte yapılacak araştırmayla Batı Karadeniz’in tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlanacak. BÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, çalışmaların Amasra Kalesi’nden başlayacağını söyledi. Kale sınırları içinde kültür varlıklarını tespit ederek ilerleyeceklerini ifade eden Doç. Dr. Çam, şöyle dedi:

\"İlerleyen yıllarda yapılacak kazılarla Bartın İli ve Amasra’nın Turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlanacaktır. UNESCO Dünya Geçici Kültürel Mirası listesinde yer alması hedeflenen Amasra İlçesinde Arkeolojik Araştırmalara uzun yıllar sonra yeniden başlanacak bu bağlamda bilimsel çalışmalar yapılacaktır. Bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin ulusal ve uluslararası çapta bilimsel geçerliliği olan mecralarda yayınlanması sayesinde bugüne kadar Amasra tarihi ve arkeolojisi ile ilgili oluşan bilgi kirliliğinin de önüne geçilecektir.\"

BÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da yüzey araştırmalarının akabinde başlayacak kazılarla birlikte elde edilecek verilerin, Bartın ve ülkenin kültürel mirasının ortaya çıkarılmasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

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