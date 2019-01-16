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Bartın'da tefeci operasyonu: 10 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

16 Ocak 2019 17:53

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 10 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik dün gece operasyon düzenlendi. Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda biri kadın, 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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