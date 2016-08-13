Bartın’da sel sularında mahsur kalan 45 yolcu tahliye edildi

Bartın Kurucaşile ve Amasra ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrasında taşan dereler sele neden oldu. Kastamonu'dan İstanbul'a giden otobüsteki 45 yolcu, sel sularının yükseldiği Göçgündemirci köyü mevkiinde mahsur kalmıştı. İstanbul'a giden otobüsteki 47 yolcu, sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalanlara saatler sonra ulaşıldı.

Bartın Kurucaşile ve Amasra ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmurun dereleri taşırması sonrasında sel meydana geldi. Sel nedeniyle Kurucaşile Tekkeönü köyü ile Amasra Göçgündemirci, Çakraz köyleri sular altında kaldı.

45 yolcu mahsur kaldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinden İstanbul'a giden otobüsteki 45 yolcu, Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Göçgündemirci Köyü mevkiinde yükselen sel suları nedeniyle mahsur kaldı.

Otobüsteki yolcuları kurtarmak için AFAD Başkanlığı'ndan helikopter istendi. Ankara'dan gelecek helikopterin otobüsteki 45 kişiyi alarak Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nın pistine indireceği belirtildi. Bartın Valisi Nusret Dirim, otobüsün çevresinde yaklaşık 1 kilometrelik alanın suyla kaplı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Otobüsün etrafı tamamen suyla kaplı. Otobüs köprüde mahsur kaldı ve hareket edemiyor. Karadan otobüse ulaşmak mümkün olmadı. Yolda bazı yerlerde göçükler var. Botla ve iş makinesiyle ulaşmayı denedi arkadaşlar, ancak olmadı. HelikopterAnkara'dan hareket etmek üzere. Havadan müdahale ederek yolcuları kurtarmaya çalışacağız. Şu anda otobüsün sürüklenme riski yok. Otobüstekilerle telefon bağlantımız var. Hayati bir risk söz konusu değil."

Birçok ev ve iş yeri su altında

Metrekareye 73.7 kilogram yağışın düştüğü Bartın'da taşan dereler nedeniyle yollar kapanırken çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel sularına kapılan onlarca araç ise denize sürüklenirken, bazı yollarda aşırı yağışlar nedeniyle heyelanlar meydana geldi.

Sel nedeniyle belediye hoparlöründen anonslar yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istenirken kurtarma ekipleri, sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.



