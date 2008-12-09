Bartın'da 'geridönüşüm' atölyesi

Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bartın Öğrenci Üye Kolu desteği ile atölye çalışması sonrasında kâğıt, plastik, gıdanın geri dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynakları değerlendirdi.



Bartın Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bartın Öğrenci Üye Kolu desteği ile atölye çalışması sonrasında kâğıt, plastik, gıdanın geri dönüşümü, yenilenebilir enerji kaynakları değerlendirildi.



Açılışta konuşan TMMOB Peyzaj Mimarları Odası MYK Üyesi Mustafa Artar, düşünsel dönüşümlerin cesurca ortaya konulduğu bir çalışma gerçekleştirildiğini belirtti. Artar, "Toplumun göremediğini görmek, söyleyemediğini söylemek, düşünsel dönüşümleri cesurca ortaya koymak üniversitelerin ve üniversitelilerin birinci görevidir. Üniversiteler bir ülkenin sağlıklı gelişimi için eğittiği insanlarına yer yer yanlışlara karşı çıkabilme öz güvenini de kazandırmalıdır.



Bu bağlamda üniversitelerin kendilerine özgü geleneklerinin oluşması önemli ve zorunludur. Bizler de öğrencimiz, çalışanımız, idari personelimiz, öğretim elemanı ve üyelerimiz olarak her türlü eleştiri ve farklılığı doğal görüp, gerektiğinde ortak paydada buluşup üniversitemizin, Bartın'ımızın, ülkemizin sağlıklı gelişimi için çaba gösterebilir miyiz? Bunu yapacak olanlar da bizleriz. Asıl olan bu potansiyelin insanlık, ülke ve bölge yararına yönlendirilmiş olması iradesidir” dedi.



Öğrenciler adına açıklamada bulunan Deniz Löktaş ise, " Geri dönüşüm diyoruz, çünkü yüzyıllardır yaşam alanımız olan dünyamıza vermekte olduğumuz zararı en aza indirgeyecek yöntemlerin başında geri dönüşümün, yani atıkların yeniden üretime kazandırılmasının geldiği düşünüyoruz. Üretim diyoruz, çünkü üretime katılmadan, emek harcamadan yürek sızlamadan birey olunamayacağını biliyoruz. Ellerimiz ve parıldayan ayakkabılarımız çamur olmadan, bir kez bile harç karıştırmadan, bir kez bile tuğlaya dokunmadan üniversite mezunu eğitimli insanlar oluveriyoruz. Ancak-meslek hayatına başladığımızda, üretimin ne anlama geldiğini anlamaya başlıyoruz ama çoktan 20 yaşını aşmış bireyler olduğumuzu fark ediyoruz. Fikirlerimiz var, dile getirmiyor, düşünmüyor, çünkü düşünmeye gerek duymuyoruz. Üniversite mezunu olmak ülkemizde adeta bir marka konumunda. Bu atölye fikri, birazda bu durumun vermiş olduğu bir rahatsızlığın ürünüdür. Bu çalışma için tüm destekçilere gönülden teşekkür eder, sevgilerimi sunar, katılımcı arkadaşlara yürekten başarılar dilerim" dedi.



Çalışmaları değerlendiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ise, hiç bir enerjinin sonsuz olmadığını dile getirdi. Kaplan, "Rüzgâr santrali kuramayabiliriz ama bir birey olarak bundan sonra ekmeği ve yemekleri israf etmeyiz. Karnının doyurulmasını bekleyen çocuklardan sorumluyuz. Kemikleri sayılan aç çocuklardan sorumluyuz. Bilgi, bilimsel anlamda iyidir. Elbette ilk adım önemlidir. Biz bilgili içselleştirildiğimiz zaman bu bizim için önemli olacaktır" dedi. Program sonrasında Üniversite Rektörü, öğretim görevlileri ve öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.

