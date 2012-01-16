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Bartın'da eğitime kar tatili BARTIN (A.A)

16 Ocak 2012 21:18

-Bartın'da eğitime kar tatili BARTIN (A.A) - 16.01.2012 - Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde yarın eğitime bir gün ara verildi. Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ali Yeşilyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesinden dolayı il merkezi, ilçeler ile bağlı belde ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim okulları, orta öğretim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın da ara verilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

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