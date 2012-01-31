-Bartın'da bir kadın donarak öldü BARTIN (A.A) - 31.01.2012 - Bartın'da bir kadın donarak öldü. Kezban Heper (62), annesinin merkeze bağlı Kozcağız beldesinin Eskiemirler köyündeki evinden ikamet ettiği Akbaş köyüne gitmek için yaya olarak yola çıktı. Bir süre sonra Heper'den haber alamayan yakınları jandarmaya haber verdi. Jandarma ve sivil savunma ekiplerince yapılan arama sonucu, yaşlı kadın, Karşıyaka köyü Kilisetepe mevkisinde donarak ölmüş bulundu. Heper'in cenazesi, Akbaş köyü mezarlığında toprağa verildi.