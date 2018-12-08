T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bartın Vali Yardımcısı, trafik kazasında hayatını kaybetti (3)

ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLDİ Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için Ankara'da Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi

08 Aralık 2018 19:26

ANKARA\'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Bartın\'ın Amasra ilçesinde otomobili ile refüje çarpması sonucu yaşamını yitiren Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender için Ankara\'da Kocatepe Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Erkan Kalender\'in babası Sait, annesi Cahide Kalender ve diğer yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Soylu, acılı baba Sait Kalender\'e başsağlığı diledi. Erkan Kalender\'in cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gölbaşı Mezarlığı\'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA TOPRAĞA VERİLDİ Bartın AmasraBartın Vali Yardımcısı Erkan KalenderAnkara CamisiTörene Erkan KalenderSaitCahide KalenderBakanı Süleyman Soylu Ankara Valisi VasipBakan SoyluSait KalenderKalenderGölbaşı Mezarlığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24