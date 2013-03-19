Bartın Üniversitesi karıştı: 2 yaralı

Bartın'da karşıt görüşlü üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı.

Bu akşam saatlerinde, Kırtepe Mahallesi Pazaryeri mevkiinde Bartın Üniversitesi öğrencileri 21 yaşındaki Tamer Turan Tosun ve 23 yaşındaki Oğuzhan Topsoy, karşılaştıkları karşıt görüşlü 24 yaşındaki Yunus Koçak ve 24 yaşındaki Hüsnü Arslan tartıştı.

Tamer Turan Tosun marketten aldığı ekmek bıçağı ile Yunus Koçak ve Hüsnü Arslan'ı kalçalarından bıçakladı.

Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan iki öğrenci tedavi altına alınırken, arkadaşları hastanenin önünde toplandı.

Gözaltına alınarak Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tamer Turan Tosun ile Oğuzhan Topsoy'un ifadeleri alınırken, arkadaşları da emniyet müdürlüğünün önünde toplandı.

Bu sırada, hastanenin önünde toplanan yaklaşık 50 kişi Hendekyanı Caddesi'ni takiben Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne doğru yürüyüşe geçti.

Öğrenciler, "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı atarken, polis öğrencilerin dağılmalarını istedi.

Yürüyüşe devam eden öğrencilere polis copla müdahale etti.

Öğrenciler geri dönerek şehir merkezine doğru koşmaya başladı. Polis grubu çembere alarak dağılmalarını istedi.

Bartın Emniyet Müdürü Mehmet Altınok da olay yerine gelirken, bir süre sonra grup, "Bartın faşizme mezar olacak" sloganı atarak dağıldı.