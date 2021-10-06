Saadet Partisi Bartın İl Başkanı aracında başından vurulmuş bulundu

Saadet Partisi İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında başından vurulmuş bulundu.

Kemerköprü Mahallesi Türbe yolu mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, elinde silah bulunan Ünal Yurtbay'ın (52) başından yaralandığını belirledi. Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yurtbay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İntihar ettiği değerlendirilen Yurtbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

112 ekiplerince hastaneye kaldırılan Yurtbay’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yurtbay’ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ünal Yurtbay kimdir?

Ünal Yurtbay 1969 yılında Bartın’da doğdu. Ortaöğretimini Bartın Lisesi’nde tamamladı. Bir müddet fotoğrafçılık mesleğini sürdüren Yurtbay, askerliğinin ardından kuyumculuk sektörüne girdi.

1988’den bu yana Saadet Partisi’nde İl Başkanlığının yanı sıra Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyeliğinde de bulundu.

24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Saadet Partisi 27'nci dönem Bartın 1'inci sıra Milletvekili Adayı oldu. Yurtbay, evli ve iki çocuk babasıydı.