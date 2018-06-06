T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı

06 Haziran 2018 19:26

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın, Aydın, Bursa ve Ankara\'da operasyon düzenledi. Ekipler, eş zamanlı operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, Bartın Devlet Hastanesi\'nin eski başhekimlerinden S.K. olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHABARTINFETÖPDYBartın Cumhuriyet BaşsavcılığıEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleBartın Aydın BursaAnkaraEkiplerBartın Devlet HastanesiOlayla
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24