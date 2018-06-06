Bartın merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY\'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın, Aydın, Bursa ve Ankara\'da operasyon düzenledi. Ekipler, eş zamanlı operasyonlarda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin, Bartın Devlet Hastanesi\'nin eski başhekimlerinden S.K. olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.