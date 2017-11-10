Bartın, Kastamonu ve Düzce'de Atatürk, törenlerle anıldı

Ayhan ACAR-Gürkan YILMAZ-Ayşenur YAMAN/BARTIN, KASTAMONU, DÜZCE, (DHA)- BARTIN, Kastamonu ve Düzce\'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yıl dönümünde törenlerle anıldı.

Bartın\'da Valilik binası önünde düzenlenen törene Vali Nusret Dirim, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkan Cemal Akın, daire müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katlıdı. Törende Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Ardından saat 09.05\'i gösterdiğinden siren sesi ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Sirenlerin çalmasıyla kent merkezinde de hayat durdu. Tören alanı çevresinde yürüyenler, esnaf, sürücüler saygı duruşuna geçti.

KASTAMONU\'DA TÖREN

Kastamonu\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen törene Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, daire müdürleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Saat 09.05\'te siren çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanı çevresindeki vatandalar da saygı duruşuna katıldı.

AKÇAKOCA\'DA BALIKÇILARDAN ATA\'YA SAYGI

Düzce\'nin Akçakoca ilçesinde, 10 Kasım Atatürk\'ün ölüm yıldönümü anma töreni Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlendi. Törene Kaymakam Yasin Özer, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, öğrenciler, vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk konulması ardından 09.05\'te siren çalınarak saygı duruşunda bulunuldu. Akçakoca barınağında bulunan balıkçılar da siren sesine teknelerindeki kornaları çalarak eşlik etti ve saygı duruşuna katıldı.



FOTOĞRAFLI