T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bartın açığında sürüklenen gemideki mürettebat, helikopterle kurtarıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken, fırtına nedeniyle sürüklenen Rus bayraklı kuru yük gemisindeki 6 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı

21 Kasım 2017 13:19

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken, fırtına nedeniyle sürüklenen Rus bayraklı kuru yük gemisindeki 6 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopterle kurtarıldı.
Rusya\'nın Rostov Limanı\'dan Bartın Limanı\'na demir götüren Rus bandıralı 2 bin 600 grostonluk \'Nefterodovz 29\' adlı gemi, sabah saatlerinde limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken, fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. İnkum tatil beldesi açıklarına doğru sürüklenen geminin \'SOS\' sinyali vermesi üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Dalgaların etkisiyle sürüklenen gemiye denizden ulaşım sağlanamayınca, helikopter talep edildi. Samsun\'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopterle, Rus 6 kişilik mürettebat gemiden alınarak, Bartın Limanı\'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
\'GEMİDE TEHLİKELİ BİR DURUM YOK\'
Bartın Valisi Nusret Dirim, gemideki 6 personelin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Geminin fırtına nedeniyle sürüklendiğini belirten Vali Dirim, \"Olumsuz hava koşulları, dün akşam başladı. Bu sabah gemi, \'SOS sinyali\' verdi. Sahil güvenlik ekiplerimiz, gemi personelini sağ salim kurtardı. Sağlık durumları iyi. Şu anda, gemide tehlikeli bir durum yok\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHABARTINRusSahil Güvenlik KomutanlığıRusya Rostov Limanı LimanıSahil Güvenlik Karadeniz Grup KomutanlığıDalgalarınSamsunBartın LimanıBuradaTEHLİKELİ BİR DURUM YOK Valisi Nusret DirimGemininVali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24