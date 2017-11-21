Bartın açığında sürüklenen gemideki mürettebat, helikopterle kurtarıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN\'da limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken, fırtına nedeniyle sürüklenen Rus bayraklı kuru yük gemisindeki 6 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopterle kurtarıldı.

Rusya\'nın Rostov Limanı\'dan Bartın Limanı\'na demir götüren Rus bandıralı 2 bin 600 grostonluk \'Nefterodovz 29\' adlı gemi, sabah saatlerinde limana yaklaşık 2 mil açıkta demirliyken, fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. İnkum tatil beldesi açıklarına doğru sürüklenen geminin \'SOS\' sinyali vermesi üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Dalgaların etkisiyle sürüklenen gemiye denizden ulaşım sağlanamayınca, helikopter talep edildi. Samsun\'dan gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopterle, Rus 6 kişilik mürettebat gemiden alınarak, Bartın Limanı\'na götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

\'GEMİDE TEHLİKELİ BİR DURUM YOK\'

Bartın Valisi Nusret Dirim, gemideki 6 personelin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Geminin fırtına nedeniyle sürüklendiğini belirten Vali Dirim, \"Olumsuz hava koşulları, dün akşam başladı. Bu sabah gemi, \'SOS sinyali\' verdi. Sahil güvenlik ekiplerimiz, gemi personelini sağ salim kurtardı. Sağlık durumları iyi. Şu anda, gemide tehlikeli bir durum yok\" dedi.



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