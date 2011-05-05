-BARTHOLOMEOS'A SUİKAST DAVASI "ERGENEKON" İLE BİRLEŞTİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Fener Rum Patriği Bartholomeos'a yönelik suikaste hazırlandığı öne sürülen İsmet Reçber'in 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava, davalar arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Ergenekon'' davasıyla birleştirildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık İsmet Reçber'i, avukatı Melike Arslan Özcanan temsil etti. Mahkeme Heyeti Başkanı Nurettin Ak, geçen celsede alınan karar gereği, bu dava dosyası ile ''Ergenekon'' davasının birleştirilmesi talebiyle yazı yazılarak muvafakati sorulan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin, dosyaların birleştirilmesi yönünde muvafakat verdiğini tutanağa yazdırdı. Bunun üzerine söz alan sanık Reçber'in avukatı Melike Aslan Özcanan, dosyaların birleştirilmemesini talep etti. Muvafakatla ilgili görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay ise 2 dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu belirterek, dosyaların birleştirilmesi yönünde karar verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, bu dava dosyası ile İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ''Ergenekon'' ana davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunu, dosyanın ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesinde hukuki yarar olduğunu belirterek, her 2 davanın birleştirilmesine ve bu davanın ''Ergenekon'' dava dosyası üzerinden yürütülmesine karar verdi. -İDDİANAMEDEN- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğine gönderilen isimsiz bir ihbar mektubunda, ''Ergenekon'' davasının tutuksuz sanığı Gürbüz Çapan'ın Fener Rum Patriğine eylem organize ettiği, 6 papazın öldürülmesini planlandığı, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un öldürülmesi için ise Kars'ta marangozluk yapan İsmet Reçber'in seçildiği ve Reçber'in hahamlara yönelik suikast düzenlemek için İstanbul'a geleceğinin belirtildiği anlatılıyordu. İstanbul'a geldiği belirlenen Reçber'in teknik ve fiziki takip sonucunda bazı numaraları arayarak, sinagogların telefon numaralarını aldığının tespit edildiği kaydedilen iddianamede, Reçber'in ankesörlü telefondan sinagogları arayarak iş istediğinin anlaşılması üzerine yetkililerin polisi arayarak bu kişiden şüphelendiklerini söylediği bilgisine yer veriliyordu. İddianamede, Fener Rum Patriği Bartholomeos'a yönelik eylem düzenleyeceği öne sürülen İsmet Reçber'in ''silahlı örgüte üye olmak'' suçundan 7,5 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. Davanın tutuklu sanığı İsmet Reçber, 22 Aralık 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.