-Bartholomeos Trabzon'da TRABZON (A.A) - 14.08.2011 - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesinde yarın düzenlenecek ayine ilişkin, ''Geçen sene Sümela Manastırı'ndaki ilk ayinimizden güzel intibalarla ayrıldık. Onun için bu seneki ayine seve seve geldik'' dedi. 88 yıl aradan sonra, geçen yıl ilk kez Hristiyanlarca ayin yapılmasına izin verilen Sümela Manastırı'nda bu yıl yapılacak ayini yönetmesi planlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos, THY'ye ait tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanında, Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul Genç, yetkililer ve Hristiyan din adamlarınca karşılanan Bartholomeos, daha sonra Maçka Belediyesince verilen iftar yemeğine katılmak üzere otomobille kent merkezindeki bir restorana geçti. İftar vakti geçtikten sonra restorana ulaşabilen Bartholomeos, yemek öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nda yarın yapılacak olan ayine değinerek, ''Bu seneki ayine gelebilmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluğu hükümetimize, Maçka Belediye Başkanına ve bütün Karadenizlilere borçluyuz'' diye konuştu.