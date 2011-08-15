T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bartholomeos Trabzon'da TRABZON (A.A)

15 Ağustos 2011 00:29

-Bartholomeos Trabzon'da TRABZON (A.A) - 14.08.2011 - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon'un Maçka ilçesinde yarın düzenlenecek ayine ilişkin, ''Geçen sene Sümela Manastırı'ndaki ilk ayinimizden güzel intibalarla ayrıldık. Onun için bu seneki ayine seve seve geldik'' dedi. 88 yıl aradan sonra, geçen yıl ilk kez Hristiyanlarca ayin yapılmasına izin verilen Sümela Manastırı'nda bu yıl yapılacak ayini yönetmesi planlanan Fener Rum Patriği Bartholomeos, THY'ye ait tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul'dan Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanında, Maçka Belediye Başkanı Ertuğrul Genç, yetkililer ve Hristiyan din adamlarınca karşılanan Bartholomeos, daha sonra Maçka Belediyesince verilen iftar yemeğine katılmak üzere otomobille kent merkezindeki bir restorana geçti. İftar vakti geçtikten sonra restorana ulaşabilen Bartholomeos, yemek öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sümela Manastırı'nda yarın yapılacak olan ayine değinerek, ''Bu seneki ayine gelebilmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluğu hükümetimize, Maçka Belediye Başkanına ve bütün Karadenizlilere borçluyuz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24