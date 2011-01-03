Bartholomeos: Ruhban okulumuzun açılmasını bekliyoruz

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Yüzlerce yıldır bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmeyi hükümet olarak bir görev sayıyoruz” dedi.

Fener Rum Patrikhanesi'ne 09.00'da gelen Arınç, burada yaklaşık bir saat Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Ziyaretin ardından Bartholomeos ile basın mensuplarına açıklama yapan Arınç, Patrikhane'yi ilk kez ziyaret ettiğini ve bunun iki nedeni olduğunu belirterek, “Yeni bir yıla girdik. 2011 yılını tebrik etmek için yeni yılda başarılar sağlık, afiyet mutluluk dilemek için geldim. İkincisi de Sayın Patrik ile geçtiğimiz yıl ağustos ayında Büyükada'da yapılan toplantıda görüşmüş ve kendilerini ziyaret edeceğimi ifade etmiştim. Bugün kendilerini ziyaret etmek istedim. Bu ziyaretimizin hayırlı bir başlangıç olmasını diliyorum” diye konuştu.

Vakıflar konusu itibarıyla ve farklı inanç gruplarının Türkiye'de daha huzur ve mutlu yaşaması için bir bakan olarak sorumluluk yüklendiğini belirten Bülent Arınç, “Cemaat vakıflarının, Patrikhane'nin, hastanenin, okulların pek çok ihtiyaç ve talepleri olabilir. Bunu hukuk çerçevesinde karşılamak için sayın Patrik ve çalışma arkadaşlarıyla hem de vakıflar meclisimizde üye bulunan arkadaşımızla zaman zaman

görüşmeler yapıyoruz” dedi.

“Yurttaş olarak ülkemizde birinci sınıf vatandaş olarak tüm haklara sahip olan bu kurumların, bu kurumların mensuplarının mutluluk ve refah içinde yaşaması hepimizin dileğidir” diye konuşan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni Vakıflar Kanunu ile yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler çerçevesinde hakları vermek konumundayız, bu konuda siyasi irademiz güçlüdür. Yeni Vakıflar Kanunu için CHP'nin yaptığı müracaat, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Dolayısıyla Vakıflar Kanunu'ndaki yeni düzenlemeler de Anayasa Mahkemesi'nin denetiminden olumlu olarak geçmiştir. Dolayısıyla yüzlerce yıldır bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın haklı taleplerini yerine getirmeyi hükümet olarak bir görev sayıyoruz. Avrupa Birliği (AB) sürecinde hem de bu topraklarda yüzlerce yıldır birlikte yaşayan, birbirinin inancına, kültürüne, haklarına riayet eden bir medeniyetin sahibiyiz. İstanbul'da ve Türkiye'nin her yerinde bu şekilde yaşayan yurttaşlarımızla iyi ilişkiler kurmak ve bunu devam ettirmek mecburiyetindeyiz.”

Patrik ve çalışma arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede bazı konuların gündeme geldiğini, bu konuların bir kısmının bilinen hususlar olduğunu anlatan Arınç, “Bunları da yeni kanunumuz ve gerekiyorsa yeni yapılacak düzenlemelerle hukuk noktasında karşılamaya çalışacağız. Bunu bir görev olarak addediyoruz” dedi.







“Hukukun gereği, hakların hak sahiplerine verilmesi gerekiyor'

Bakan Arınç, Patrikhane, Patrik, çalışma arkadaşları ve diğer cemaatlerle de görüştüklerini belirterek, “Onlarla da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı içinde, ülkenin hukuku ve kanunları çerçevesinde hak ne ise onları tanımaya, vermeye ve bu konudaki ihtilafları çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Patrikhane ve cemaat vakıflarıyla ilgili birçok konunun bulunduğunu ifade eden Arınç, şunları kaydetti:

“Vakıfların, cemaatin, Patrikhane'nin veya kişilerin sorunlarına, kanun ve hukuk açısından yaklaşıyoruz. Yetimhane konusunda kendiliğimizden bir şey vermiş veya tanımış değiliz. Hukukun gereği yapılmıştır. Hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı hem onun öncesinde bizim yerel mahkemelerimizin kararı bu yetimhanenin Patrikhane'ye tapu olarak aidiyetini göstermiştir. Bizim buna direnmemiz, bunu farklı şekilde yorumlamamız da mümkün olmamıştır. Çünkü hukuk ne ise bunun gereği yapılacaktır.

Diğer konularda da çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzde Anayasa Mahkemesi'nin kararları var, önümüzde daha önce verilmiş başka hukuki engeller var veya şu şu şu uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan veya bizim engel olarak gördüğümüz konular var. Bunları da aşacağız. Çünkü hukukun gereği, bu hakların hak sahiplerine verilmesini gerektiriyor. Bu konularda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Patrik de bu konulardan emin olduğunu ifade ediyor. Verilemeyecek bir noktadaysa, 'bu mümkün değil' diyeceğiz ama verilebilecek bir noktada ise bütün imkanlarımızı zorlayacağız. Verdiğimiz şey cebimizden verdiğimiz bir şey değildir. Yasalar, hukuk, kanun ne emrediyorsa onu yapacağız. Daha sonra uluslararası sözleşmelerde tanınmış haklarında, AB sürecinde bir demokrasi ve hukuk standardı olarak kabul ettiğimiz konuların içinde de ne varsa bunların hepsini bütün gönlümüzün ferahlığıyla tanıyacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Önümüzde somut olarak şöyle bir konu var, biz de bu konuda şu kararı verdik diyemem. Ama biz çalışmalarımıza temaslarımıza her zaman devam edeceğiz.”



Mısır'da kilise önündeki patlama

Mısır'da “bir kiliseye yapılan saldırıya” ilişkin soru üzerine Arınç, “Geçmişte de yaşandı. Çok feci ve insanlık dışı bir olay. Masum insanların farklı düşünceler sebebiyle terör eylemine kurban gitmesini ben insanım diyen kimse kabul edemez. Mısır'da veya bir başka ülkede yaşanan kilise, sinagog, havralara, ibadet mahallerine karşı veya karşı din mensuplarına karşı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçu hepimiz lanetliyoruz. Bu terör eylemlerinin son bulmasını ve bir insanlık suçu olan teröre karşı ortak mücadele yapılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.



Arınç'ın, eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in 1952 yılında gerçekleştirdiği ziyaretten sonra Fener Rum Patrikhanesi'ni hükümet nezdinde en üst düzeyde ziyaret eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğu öğrenildi.



Bartholomeos: Tabii ki ruhban okulumuzun açılmasını bekliyoruz

Fener Rum Patriği Bartholomeos, yeni Vakıflar Kanunu'nun, yüzde yüz tatminkar olmamasına rağmen cemaatlere bazı yeni imkanlar sağladığını belirterek, “Biz bu hususta daha yeni ve daha ileri adımlar atılmasını, tabii ki ruhban okulumuzun açılmasını bekliyoruz” dedi.

Bartholomeos, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret eden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bugünün kendileri için çok mutlu bir gün olduğunu belirten Bartholomeos, yeni yıla girerken bu ziyaretten dolayı gerek sevinç gerekse umutlarının pekiştiğini, bu açıdan Bakan Arınç ve hükümete minnettar olduklarını dile getirdi.

Yaptıkları görüşmede, son zamanlarda kendi cemaatlerine ve diğer cemaatlere yönelik yapılan açılımlardan dolayı Arınç'a teşekkür etme fırsatı bulduklarını ifade eden Bartholomeos, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu açılımlar, aslında Rumlara, Ermenilere veya Musevilere değil, demokrasiye yönelik açılımlardır. Türkiye'nin daha da batılılaşması istikametinde yapılan açılımlardır. Bu açılımlardan dolayı bütün Türkiyeliler sevinmelidir. Biz özellikle azınlık, cemaat ve patrikhane olarak, hükümetimize, Başbakanımıza ve vakıflardan sorumlu olan Sayın Bülent Arınç'a özellikle müteşekkiriz.”

Yaptıkları görüşmede beklentilerini de dile getirdiklerini anlatan Bartholomeos, şunları kaydetti:

“Yeni Vakıflar Kanunu'ndan bahsedildi. Bu yeni kanun cemaatlere bazı yeni imkanlar sağlamaktadır; yüzde yüz tatminkar olmamasına rağmen. Biz bu hususta daha yeni ve daha ileri adımlar atılmasını bekliyoruz. Tabii ki ruhban okulumuzun açılmasını bekliyoruz. 2011 yılı, okulumuzun kapatılmasının 40. yıl dönümüdür. Bu vesileyle hükümetimiz bu konuda da iyi niyetini gerçekleştirmiş olacaktır.”

Patrikhaneye bağlı bazı yüksek rütbeli din adamlarına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi inisiyatifiyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının verildiğini belirten Bartholomeos, “Bu, patrikhanemizin istikbali açısından çok önemli bir adımdır. Hükümetimizin kararını ve yardımlarını çok takdir ediyoruz. Ak Parti Hükümetine şükranlarımızı ifade ediyoruz. Yeni yılda Türkiye'mizin refahı ve AB camiasına katılabilmesi için başarılarının devamını diliyoruz” dedi.



