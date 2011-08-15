Bartholomeos: Mülklerimizin iadesi için AİHM'e gidebiliriz!

T24- 88 yıl aradan sonra geçen yıl ilk kez izin verilen tarihi Sümela Manastırı’ndaki ayinin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Bartholomeos, 40 yıl önce kapatılan Ruhban Okulu’nun bir an önce açılmasını istediklerini, Rum azınlığa ait mülklerin iadesi konusunda da çözüm bulunmasını istedi. Bartholomeos, “Ümüt ediyoruz gayri meşru bir şekilde elimizden alınan mal ve mülkler gerçek sahiplerine iade edilecek. Edilmezse daha yüksek mercilere, AİHM’e başvurucağız.” diye konuştu.

Trabzon'un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı'nda, ilahilerin okunmasıyla başlayan ayinde Bartholomeos, çeşitli dualar etti. Bartholomeos, dini ritüellerin yerine getirilmesinden sonra sunağa çıktı ve manastırdakileri kutsadı.



Bartholomeos, önce Yunanca sonra da Türkçe yaptığı konuşmasında, ''Sevgili Müslüman kadeşlerimiz, tarihi Sümela Manastırı'nda bu sene de gelip dua etmeyi bize nasip eden Allah'a hamd olsun'' diyerek başladı. Bartholomeos, anlayış ve hassasiyetleri için başta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve hükümet üyelerine şükranlarını bildirdi.



Hz. Meryem'in hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için özel anlam ifade ettiğini belirten Bartholomeos, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Al-i İmran suresinde belirtildiği gibi Allah'ın seçtiği, tertemiz ve bütün kadınlardan üstün kıldığıdır. Geçen sene idrak ettiğimiz ayin, müstesna güzelliğe sahip bu mekanda sevgi ve dostluk hisleriyle buluşmamız ve bir ve tek olan Allah'a dua etmiş olmamız, eminim ki herkes için bir mutluluk vesilesi olmuştur. Dolayısıyla hükümetimizin bu meyandaki kararının ne kadar doğru ve gerçekçi olduğu ispatlandı. Biz bu toprakları paylaşan Müslüman ve Hristiyanlar ve yurt dışından gelen Ortodoks misafirlerimiz geçen sene de bu sene de Meryem Ana'nın yüksek huzurunda toplandık, memleketimizde ve dünyada daimi barışın, dayanışmanın ve hüsn-i niyetin tesisi için dua ettik.''

Özlenilen barışın özellikle bu günlerde çok elzem olduğunu vurgulayan Bartholomeos, ''Norveç'teki trajik olayların şokunu üzerimizden atamadık ve uzun zaman atamayacağımız. Komşu ülkelerde kanın akması devam ediyor. Ülkemizde analar evlatları için ağıt yakıyor. Birkaç gün sonra New York'taki vahim olayların onuncu yıl dönümü vesilesiyle bütün dünya için çok acı hatıralar tazelenmiş olacak'' dedi.



''Kadınların en hayırlısı olan Meryem Ana'nın ayaklarının önünde, Karadeniz'de, Türkiye'de, burada toplanmış olan biz Hristiyan ve Müslümanlar bütün dünyaya bir çağrıda bulunalım '' diyen Bartholomeos, sözlerini şöyle tamamladı:



''Hepimiz, gelecek nesiller için, insanlığın iyiliği için, ebediyet için, selamet için... Bu çağrı ancak bir kelime olabilir. Barış, barış, barış. Karşılıklı sevgi, karşılıklı saygı. Bunlar tek amacımız, tek duamız ve müşterek gayretimiz ve çabamız olmalı. Sözlerimize son verirken sayın Trabzon Valisini, sayın Maçka Belediyle Başkanını, Maçka halkını ve tüm burada hazır bulunanları muhabbetle selamlıyor, hayır dualar eyliyorum, Allah'ın inayeti ve bereketi bütün Karadenizlilerin üzerine olsun. Hayırlı Ramazanlar ve iyi bayramlar. Yüce Allah orucunuzu ve ibadetinizi yüksek katında kabul etsin.''



Ayinden sonra Ruhban Okulu ve azınlıklara ait mülkler konusunda da açıklamalarda bulunan Bartholomeos şunları söyledi:

“Okulumuzun kapatılmasının üzerinden tam 40 sene geçti. Ricada bulunduk, bekledik, ümit ettik. Bu güne kadar okulumuz kapalı duruyur. Okul girişinde bulunan Atatürk büstünün altında ‘Hayatta en hakki mürşit ilimdir’ yazılıdır. Kapalı okullarda bilim geliştirilemez. Ruhban okulu aydın din adamları yetiştiren okulun kapatılması Türkiye’ye de zarar vermiştir. Okulunun bir an evvel açılmasını istiyoruz.

Vakıflar mülklerine gelince… Bazıları iade edildi. Bazıları için mahkemeler sürüyor. Ümit ediyoruz gayri meşru bir şekilde elimizden alınan mal mülk sahiplerine iade edilecek. Edilmezse daha yüksek AİHM’e başvurucağız.”



Öte yandan, ayine manastır içinde ve sosyal tesisler önündeki dev ekranda olmak üzere toplam bin 100 kişi katıldı. Bazı katılımcılar, ayin sırasında ağladı. Dini törenin ardından kemençe eşliğinde Yunanca şarkı söylendi.



