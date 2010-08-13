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Bartholomeos: Ayin dini düzeyde kalmalı

Kültür Bakanlığının özel izniyle 15 Ağustos'ta bir ayin yapılacak olan Trabzon’daki Sümela Manastırı’na çoğunluğu Yunanlı 10 bin Ortodoks Hıristiyan kat

13 Ağustos 2010 03:00

T24- Kültür Bakanlığının özel izniyle 15 Ağustos'ta bir ayin yapılacak olan Trabzon’daki Sümela Manastırı’na çoğunluğu Yunanlı 10 bin Ortodoks Hıristiyan katılacak.


Atina’da verilen haberlere göre Fener Patrik’i Bartholomeos’un 15 Ağustos’ta Ortodoks dünyasının kutladığı “Meryem Ana” gününü yöneteceği ayine katılmak üzere 6-7 bin civarında, çoğunluğu Pontus kökenli Yunanlı ile Rus Ortodokslar Trabzon, Samsun ve Ordu’da otel rezervasyonu yapabildi, oteller doldu taştı. Ayinin “sadece dini düzeyde kalması” ve “hiçbir bozuk ses çıkmaması” konusunda itinalı çalışan Bartholomeos ve kurmaylarının oluşturduğu programa göre, ayin sonunda sadece Rum patrik, “tamamen dini içerikli” bir konuşma yapacak. Bartholomeos ayine katılacaklara sağduyu ve dini atmosferi bozmamaya özen çağrısı yapıyor. Ayine sadece 500 kişinin alınacağı belirtildi. Ayin, 15 Ağustos sabahı saat 10.00’da başlayacak ve 12.00’da sona erecek.

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