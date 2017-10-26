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Dünya

Barselona’da Katalonya için protestolar devam ediyor

Barselona, 26 Ekim, (DHA)- İspanya’nın Barselona kentinde lise ve üniversite öğrencileri İspanyol hükümetinin Katalonya bölgesinin denetim planlarını protesto etmek için şehrin merkezinde toplandı

26 Ekim 2017 17:45

Barselona, 26 Ekim, (DHA)- İspanya’nın Barselona kentinde lise ve üniversite öğrencileri İspanyol hükümetinin Katalonya bölgesinin denetim planlarını protesto etmek için şehrin merkezinde toplandı.

Kırmızı ve sarı Katalan bayraklarıyla 4000\'den fazla protestocu, sokaklara bariket kurarak üniversite binasının önünde planlanan bir gösteri öncesinde toplandı. Öğrenciler hoparlörlerden slogan atarak ve kartondan dövizlerle hükümeti protesto ediyor.  Göstericilerden bazıları tam bağımsızlık taraftarı olmamakla birlikte, merkezi yönetimin bölgede şiddet kullanımını protesto ediyor.

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