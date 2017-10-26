Barselona’da Katalonya için protestolar devam ediyor

Barselona, 26 Ekim, (DHA)- İspanya’nın Barselona kentinde lise ve üniversite öğrencileri İspanyol hükümetinin Katalonya bölgesinin denetim planlarını protesto etmek için şehrin merkezinde toplandı.

Kırmızı ve sarı Katalan bayraklarıyla 4000\'den fazla protestocu, sokaklara bariket kurarak üniversite binasının önünde planlanan bir gösteri öncesinde toplandı. Öğrenciler hoparlörlerden slogan atarak ve kartondan dövizlerle hükümeti protesto ediyor. Göstericilerden bazıları tam bağımsızlık taraftarı olmamakla birlikte, merkezi yönetimin bölgede şiddet kullanımını protesto ediyor.