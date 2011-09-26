Barselona’da 600 yıllık bir gelenek sona erdi

T24 - Guardian'ın haberine göre İspanya’nın özerk bölgelerinden Katalonya’nın başkenti, dün 600 yıldan beri süren boğa güreşlerinin sonuncusuna sahne oldu. Biletlerin normal fiyatın sekiz katına satıldığı son boğa güreşinde, matador Serafín Marín altı boğanın hayatına son verdi.



Barselona'da yapılan son boğa güreşinden bazı kareler







Katalonya’da boğa güreşlerinin 2012’den itibaren yasaklanmasının ardından, dün Barselona’da boğa güreşi sezonu sona erdi. Barselona’na bundan sonra bir daha hiçbir zaman arenalarda boğalar öldürülemeyecek.



Boğa güreşi severler, alınan kararı sivil özgürlüklerin kısıtlanması olarak görürken, hayvanseverler boğaların arenalarda öldürülmesini akılsıca bir barbarlık olarak yorumluyor. Montserrat adındaki 32 yaşındaki hayvansever aktivist, “Bugün bir savaşı kazandık. Ancak bugün yaşanan çatışmalarda altı hayvanı daha kaybettik” dedi. Öte yandan, boğa güreşlerini izlemekten keyif alan 70 yaşındaki Antonio, arenada toplanan hayvanseverler grubuna “Onlar birer domuz” diyerek tepki gösterdi.



Son güreşin biletleri için çok büyük bir talep yaşanırken, bazı izleyiciler 18 bin kişinin doldurduğu arenadan anı olarak saklamak için kum topladı.

Milliyetçilik eleştirisi



Katalonya’da boğa güreşleri son yıllarda azalıyor olsa da Barselona her zaman büyük güreşlere ev sahipliği yaptı. Mimar Richard Rogers’ın kentin en büyük boğa güreşi arenası Las Arenas’ı alışveriş merkezine dönüştürmesinin ardından, Barselona halkı güreşleri ulusal fiesta (geleneksel İspanyol tarzı) olarak tanımlıyordu.

Matador Marin ise boğa güreşlerinin yasaklanmasından Katalan milliyetçiliğini suçladı. Marin, El Mundo gazetesine, “Bu hayvanları korumak değil. Güreşleri yasakladılar çünkü güreşleri İspanya’nın sembolü olarak görüyorlar. Aldıkları kararla Katalonya’yı farklı kılmak istediler” dedi. Marin ve diğer matadorlar son güreş gecesinde “Özgürlük” ve Katalan milliyetçiliğine karşı sloganlar attı.

Barselona’da ilk boğa güreşi 1387 yılında yapıldı. 1835 yılında ise öfkelenen izleyiciler ayaklanarak yerel manastırları ateşe verdi.