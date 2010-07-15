-BARROSO: TÜRKİYE KOMŞULARINA SÜRÜKLENİYOR LONDRA (A.A) - 15.07.2010 - İngiliz Times gazetesi, "Türkiye'nin sorunlu Orta Doğu komşularına doğru sürüklendiğini belirtip, bunun asıl olarak Ankara'yı kendinden uzaklaştıran AB'nin bir suçu olarak görüldüğünü" kaydetti. Times gazetesi bugünkü sayısında, Barroso ile yaptığı röportaja yer verdi. "Avrupa Obama'yı uyardı: Bu ilişki yürümüyor" manşetiyle çıkan gazetede, Barroso'nun transatlantik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesinin gerekliliğini vurguladığı kaydedildi. Barroso, Obama döneminin "Avrupa için kaçırılmış bir fırsat dönemi" olma tehlikesi taşıdığını kaydederek, "Transatlantik ilişkilerin potansiyeli kullanmıyor. Birlikte daha fazla şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Daha önce elimizde olmayan koşullara sahibiz ve bu fırsatları kaçırırsak çok yazık olur" diye konuştu. Bir çok Avrupa ülkesinin içinde bulunduğu mali krize de değinen Barroso, "Avrupa'da ekonomik bir birlik için daha fazla şey yapmalıyız" dedi. Mayıs ayında göreve başlayan İngiltere'nin Muhafazakar Partili yeni Başbakanı David Cameron'ın AB'ye olumlu yaklaşımından memnuniyet duyduğunu ve bunun Brüksel'de birçok kişiyi şaşırttığını ifade eden Barroso, "Cameron'ı seviyorum. Avrupa ile ideolojik tartışmaları istememesini, daha somut sonuçlar istemesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Bu arada, başyazılarından birini de Barroso'nun sözlerine ayıran Times gazetesi, "Obama yönetimiyle ilgili, ABD'nin sorun yaşadığı ülkelere daha fazla yoğunlaştığı ancak birlikte yürüdüğü ülkelere gereken önemi vermediği konusunda ortak bir şikayet olduğunu" savundu. Bu çerçevede Türkiye ve İngiltere'yi örnek gösteren gazete, İngiltere'nin ABD'nin en önemli savaş müttefiki olmasına rağmen, Obama'nın İngiltere ile Arjantin arasındaki Falkland Adaları sorununda tarafsız kalmayı tercih ettiğini yazdı.