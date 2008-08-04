Barrichello diskalifiye edildi

Olaylı geçen ve sadece 7 pilotun finiş gördüğü Avustralya Grand Prix'sinde 6. olan Honda sürücüsü Rubens Barrichello, hakemler kararıyla yarıştan diskalifiye edildi.

Barrichello'nun, pit stop sırasında kırmızı ışıklar yanarken garajından ayrıldığı için diskalifiye edildiği açıklandı. Bu kararın ardından yarışta 9. olan Ferrari pilotu Kimi Raikkonen, 8. ilan edilerek 1 puanını sahibi oldu.

Öte yandan Williams'ın çaylak pilotu Kazuki Nakajima, yarışta BMW'den Robert Kubica ile yaşadığı kazada suçlu bulundu. Hakemler, Nakajima'ya gelecek hafta yapılacak Malezya GP’sine, 10 araç geriden başlama cezası verdi.