Baros'a özel hediye!



Galatasaray’da golcü oyuncu Milan Baros’un, İstanbul’da birlikte yaşadığı kız arkadaşı Tereza Frankova ile sezon sonunda dünya evine girmeyi planladığı Çek medyasında yer aldı.



Modellik yapan Frankova’nın, Baros’un doğum günü için düşündüğü özel hediye de ülke basınında konu oldu.



Fotoğraflarının yer aldığı 2009 yılı takvimi ile ilgili olarak Frankova, “Her zaman bu tür fotoğraflar çektimeyi istemiştim. Ama bunun için yeni cesaret edebildim. Milan’ın 27. yaşgünü de bunun için itici bir güç oldu” diye konuşurken, Milan Baros’a hediye seçmekte zorlanan Frankova’nın bu takvimi hazırlatarak, “değişik bir hediye” vermeyi düşündüğü belirtildi.



Magazin basını tarafından, “Aşktan çok parayı seviyor” yorumu yapılan 27 yaşındaki Frankova, “Bazı fotoğraflar benim için gerçekten cüretkârdı. Bunları çektirmek hiç de kolay olmadı. Bunu bir amaç uğruna yaptığım ve yanımda işini bilen, profesyonel bir fotoğrafçının olması kendisinin en iyi pozları vermem konusunda bana yardımcı olduğu için şanslıydım” açıklamasını yaptı.