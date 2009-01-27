T24 LogoT24 Logo
Spor

Baros'a özel hediye!

Baros’un, kız arkadaşı Tereza Frankova ile sezon sonunda dünya evine girmeyi planladığı Çek medyasında yer aldı.

27 Ocak 2009 02:00


Galatasaray’da golcü oyuncu Milan Baros’un, İstanbul’da birlikte yaşadığı kız arkadaşı Tereza Frankova ile sezon sonunda dünya evine girmeyi planladığı Çek medyasında yer aldı.

Modellik yapan Frankova’nın, Baros’un doğum günü için düşündüğü özel hediye de ülke basınında konu oldu.

Fotoğraflarının yer aldığı 2009 yılı takvimi ile ilgili olarak Frankova, “Her zaman bu tür fotoğraflar çektimeyi istemiştim. Ama bunun için yeni cesaret edebildim. Milan’ın 27. yaşgünü de bunun için itici bir güç oldu” diye konuşurken, Milan Baros’a hediye seçmekte zorlanan Frankova’nın bu takvimi hazırlatarak, “değişik bir hediye” vermeyi düşündüğü belirtildi.

Magazin basını tarafından, “Aşktan çok parayı seviyor” yorumu yapılan 27 yaşındaki Frankova, “Bazı fotoğraflar benim için gerçekten cüretkârdı. Bunları çektirmek hiç de kolay olmadı. Bunu bir amaç uğruna yaptığım ve yanımda işini bilen, profesyonel bir fotoğrafçının olması kendisinin en iyi pozları vermem konusunda bana yardımcı olduğu için şanslıydım” açıklamasını yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24