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Spor

Baros'a 7.5 milyon euro!

Aston Villa’nın transfer için devre arasında Galatasaray'a başvurduğu, Baros için 7.5 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı

10 Şubat 2009 02:00

Çek yıldızın ilk yarıdaki performansından etkilenen İngiliz kulübünün transfer için devre arasında Galatasaray´a başvurduğu, ama hem yönetimin hem de Baros´un teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

7.5 milyon Euro!

Fanatik gazetesinin göre sezon başında Fransız devi Lyon’dan transfer edilen Milan Baros, ilk yarıda ortaya koyduğu performansla, taraflı tarafsız tüm futbolseverleri kendine hayran bırakmıştı.

Çek golcünün bu grafiğinin, yıllarca formasını giydiği İngiliz kulüpleri tarafından da yakından takip edildiği ortaya çıktı. Hatta Aston Villa’nın yıldız futbolcuyu devre arasında renklerine bağlayabilmek için Galatasaray’a başvurduğu ve 7.5 milyon Euro’luk bir teklif yaptığı belirlendi.

Duygusal konuşma

Lyon'dan 5 milyon Euro’ya transfer edilen Baros’a Aston Villa’dan gelen bu teklif, yönetim tarafından olumsuz karşılandı. Ancak her fırsatta, “Köle ticareti yapmıyoruz” diyen Başkan Adnan Polat, bu tekliften Baros’un da haberdar edilmesini istedi.

27 yaşındaki oyuncunun cevabının ise, “Ben Galatasaray’da çok mutluyum, kariyerimin en mutlu, en huzurlu günlerini geçiriyorum. Siz ‘git’ demediğiniz sürece hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum” oldu.

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